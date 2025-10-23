La fête des marchés américains montre les premiers signes d'un lendemain difficile. Tesla et IBM ont commencé à faire déchanter les investisseurs, et les tensions commerciales entre Washington et Pékin ont rajouté une couche. Les investisseurs se mettent à regarder leur montre.

Tesla a ouvert la saison des résultats du club des "Magnificent Seven" sur une note plutôt terne. Un chiffre d'affaires supérieur aux attentes n'a pas suffi à masquer une déception sur les bénéfices, et l'action a trébuché comme si la réalité l'avait soudainement rattrapée. IBM, autrefois oracle technologique, a livré une publication pessimiste : un ralentissement de son activité dans le cloud, assez marqué pour peser sur le titre et sur l'humeur générale de Wall Street.

Tandis que le S&P 500 flirte avec ses records historiques, les investisseurs scrutent chaque note de bas de page des rapports trimestriels pour trouver une justification à des valorisations perchées dans la stratosphère.

Depuis des années, IBM s'est réinventé en champion du "cloud hybride", un jargon qui rassure les analystes autant qu'il déroute le grand public. Mais son moteur de croissance tousse. Des investisseurs habitués aux miracles trimestriels ont réagi par une vente massive, traduisant une véritable désillusion.

Le cas de Tesla est d'une autre nature. Jadis symbole d'innovation sans limite, la marque affronte désormais les dures réalités des marges et de la demande. Le groupe d'Elon Musk est un pilier des "Magnificent Seven", ces géants dont le poids collectif représente un tiers du S&P 500. Mais le piédestal vacille dès qu'un seul de ces géants trébuche.

La dépendance du marché à un nombre aussi restreint de valeurs est une fragilité structurelle. Le moindre faux pas dans les résultats peut provoquer des secousses dans des portefeuilles désormais très concentrés.

Un rayon d'optimisme est venu du champ quantique : les actions d'Ionq, D-wave et Rigetti Computing ont bondi après des rumeurs selon lesquelles l'administration Trump envisagerait de prendre des participations en échange de financements fédéraux. Comme les temps ont changé ! Autrefois, une prise de participation du gouvernement américain dans une entreprise aurait été qualifiée de socialisme et aurait aussitôt fait chuter le cours de ses actions.

Ailleurs, les valeurs de l'énergie ont progressé après de nouvelles sanctions américaines visant les producteurs russes, tandis que Honeywell et American Airlines ont apporté un peu de légèreté. Mais même ces gains restent teintés d'inquiétude géopolitique. L'Union européenne, en resserrant l'étau sur la "flotte fantôme" de Moscou, confirme que le marché pétrolier restera encore longtemps un théâtre de sanctions et de contre-sanctions.

Si les investisseurs paraissent nerveux, c'est aussi parce que les statistiques officielles se font rares : la paralysie budgétaire du gouvernement américain dure depuis trois semaines. Pas de chiffres du chômage ni de données immobilières à se mettre sous la dent. Seul l'indice des prix à la consommation de base attendu vendredi, estimé à 3.1%, viendra rompre le silence.

Ailleurs, le Canada promet des mesures "audacieuses" pour relancer une économie morose. Unilever affine sa silhouette en se séparant de ses glaces pour se recentrer sur la beauté. À Paris, Kering retrouve le sourire avec le retour en grâce de Gucci. Et à Séoul, la Banque de Corée maintient son taux directeur à 2.5%, prudente face à un environnement mondial incertain.

La journée est chargée en publications de résultats, d'autant que le jeudi reste traditionnellement la journée la plus dense en la matière. Environ 90 entreprises de plus de 10 milliards de capitalisation de capitalisation publient leurs comptes, dont Intel, T-mobile Us, Roche, Blackstone et Ford Motor.

T-Mobile a revu à la hausse ses prévisions annuelles après avoir gagné 1 million d'abonnés postpayés au troisième trimestre, grâce aux mises à niveau iPhone et à l'expansion de son offre de téléphonie mobile par satellite.

Union Pacific a enregistré une hausse de 9% de ses bénéfices au troisième trimestre, soutenue par des prix élevés et malgré 41 MUSD de coûts de fusion liés à son projet d'acquisition de Norfolk Southern.

PG&E prévoit un bénéfice légèrement supérieur aux attentes pour 2026 en raison de la demande croissante en électricité des centres de données IA et crypto, et a annoncé des résultats meilleurs que prévu pour le troisième trimestre.

Honeywell a relevé ses prévisions de bénéfices pour 2025 et a dépassé les estimations du troisième trimestre, grâce à la forte demande dans le secteur aérospatial, malgré l'impact de la scission de Solstice.

Blackstone a dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre avec une hausse de 48% des bénéfices distribuables, alimentée par la forte activité des secteurs du capital-investissement et du crédit.

Valero Energy a dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre grâce à l'amélioration des marges de raffinage et à des niveaux de production records.

Dow a annoncé une perte inférieure aux prévisions au troisième trimestre, les gains sur les actifs américains et les réductions de coûts ayant contribué à compenser la faiblesse des prix mondiaux des produits chimiques.

Allegion a relevé ses prévisions de bénéfices pour 2025 grâce à une forte demande non résidentielle et à des hausses de prix réussies malgré l'impact des droits de douane.

West Pharmaceutical a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à la forte demande de composants utilisés dans les médicaments injectables GLP-1, tels que ceux d'Eli Lilly et de Novo Nordisk.

Hasbro a relevé ses prévisions annuelles, les ventes de jeux numériques, notamment Magic: The Gathering, ayant contribué à compenser la faiblesse des jouets traditionnels.

Paramount est considéré comme le principal candidat à l'acquisition de Warner Bros Discovery, grâce à ses solides ressources financières et à ses relations politiques.

Les actions d'IBM ont chuté de plus de 6,5% après que le ralentissement de la croissance des logiciels cloud ait suscité l'inquiétude des investisseurs, malgré des résultats globalement supérieurs aux prévisions.

Les actionsTesla ont subi une baisse après que les bénéfices du troisième trimestre aient été inférieurs aux estimations en raison de la hausse des coûts et de la diminution des crédits réglementaires, même si les ventes record de véhicules ont propulsé le chiffre d'affaires à un nouveau sommet.

Les actions de Molina Healthcare ont chuté de 20% après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour la troisième fois en 2025, invoquant la hausse des coûts médicaux dans ses plans ACA.

MercadoLibre commencera à vendre les produits Casas Bahia sur sa plateforme au Brésil, visant une croissance dans le domaine de l'électronique et de l'électroménager.

Eli Lilly a accordé à Cipla une licence pour commercialiser son médicament amaigrissant Mounjaro en Inde sous une nouvelle marque, élargissant ainsi l'accès local aux thérapies GLP-1.

Google s'apprête à investir dans THG Ingenuity, la branche e-commerce de THG, avec la possibilité de convertir sa participation en actions à une valorisation supérieure à 750 millions de livres sterling.

UPS a demandé à un tribunal indien de bloquer une décision autorisant le contre-interrogatoire de son dirigeant dans le cadre d'une enquête sur la fixation des prix, arguant qu'il avait déjà été innocenté.

Boeing a nommé Landon Loomis à la présidence de sa filiale chinoise dans un contexte de tensions géopolitiques, espérant que ses liens étroits et sa maîtrise du mandarin contribueront à décrocher d'importants contrats dans le domaine de l'aviation.

Woodside Energy a vendu une participation de 10% dans son projet GNL en Louisiane à Williams, acquérant ainsi une expertise en matière de pipelines et un financement alors que la construction s'accélère.

La start-up spécialisée dans la perte de poids SheMed a levé 50 MUSD pour se développer au Royaume-Uni, en ciblant les femmes utilisant Wegovy et Mounjaro avec des programmes personnalisés.

Polymarket cherche à lever des fonds pour une valorisation pouvant atteindre 15 MdsUSD, alors que l'intérêt pour les marchés prédictifs augmente après les élections.

Southwest Airlines a surpris avec un bénéfice au troisième trimestre et prévoit des ventes record au quatrième trimestre, grâce à une forte demande de voyages malgré des retards dans la modernisation des sièges.

OpenAI proposera des options de résidence des données au Royaume-Uni à partir de vendredi, dans le cadre d'un partenariat gouvernemental visant à améliorer l'efficacité des services publics et l'utilisation de l'IA.

O'Reilly Automotive a relevé ses prévisions de revenus après avoir dépassé les estimations du troisième trimestre grâce à une forte demande de pièces détachées automobiles, dans un contexte d'inquiétudes quant à l'accessibilité financière des voitures neuves.

Kinder Morgan a annoncé un bénéfice en hausse au troisième trimestre grâce à la forte demande en gaz et prévoit une croissance à long terme tirée par la production d'électricité et les exportations de GNL.

Globe Life a enregistré un bénéfice solide au troisième trimestre grâce à des revenus de souscription robustes et à des rendements d'investissement plus élevés dans un contexte macroéconomique plus favorable.

Las Vegas Sands a dépassé les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre grâce à la forte demande dans ses complexes de Singapour et de Macao, ce qui a entraîné une augmentation des dividendes et des rachats d'actions.

Reddit a poursuivi Perplexity en justice pour avoir prétendument récupéré ses données afin de former une IA sans licence, intensifiant ainsi sa lutte pour protéger le contenu utilisé dans la formation des IA.

FirstEnergy a dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre grâce à la hausse des tarifs et à la forte demande, et a augmenté son programme d'investissement en capital de 10%.

Amazon a été poursuivi par l'État du New Jersey pour avoir prétendument discriminé des employées enceintes et handicapées de ses entrepôts en leur refusant des aménagements et en licenciant certaines d'entre elles.

JERA a acquis un actif de gaz de schiste en Louisiane pour 1,5 milliard de dollars.

Citigroup a nommé Jane Fraser à la présidence du conseil d'administration, en plus de son rôle de PDG.

Les bénéfices et le chiffre d'affaires de Lam Research ont augmenté au premier trimestre, grâce à la demande d'équipements pour semi-conducteurs.

Tamboran Resources Corp a lancé une offre publique de 2,3 millions d'actions à 21 dollars par action.

Netflix a chuté de 10 % en raison d'un règlement fiscal de 619 MUSD au Brésil.

AT&T a annoncé une croissance de son chiffre d'affaires malgré une baisse des ventes dans le secteur de la mobilité.

