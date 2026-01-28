Le seuil des 1.20, défini par le vice-président de la BCE comme un seuil de douleur l'été dernier, a été franchi hier.

Face au dollar, l’euro est ainsi à son plus haut niveau depuis 2021. La monnaie unique avait ensuite chuté en-dessous de la parité, jusqu’à un point bas à 0.95 en septembre 2022

La hausse de l’euro est positive dans le sens où elle entraine une diminution de l’inflation importée. Mais lorsque l’inflation est maîtrisée, ce qui est le cas actuellement en zone euro, c’est une pression à la baisse qui conduit à une inflation en-dessous de la cible de la BCE.

L’inflation en zone euro devrait être à 1.9% en 2026, puis à 1.8% en 2027, selon les projections de la BCE en décembre.

Une remontée de l’euro est aussi un facteur plutôt négatif pour la croissance, puisque c’est une perte de compétitivité pour les exportateurs. Selon Goldman Sachs, les sociétés de l'indice Stoxx 600 réalisent 60 % de leur chiffre d'affaires à l'étranger, dont près de la moitié aux États-Unis.

D’ores et déjà, la remontée de l’euro a impacté négativement les bénéfices ces trois dernières années. C’est un des facteurs qui explique l’absence de croissance bénéficiaire des entreprises européennes sur la période.

"Nous pouvons gérer une hausse de l'euro jusqu'à 1,20 dollar. Au-delà, cela deviendra beaucoup plus compliqué", déclarait en juillet dernier le vice-président de la BCE, Luis de Guindos sur Bloomberg TV. Au premier semestre 2025, l’eurodollar était fortement remonté, passant de 1.04 à 1.18.

L’eurodollar a franchi le seuil symbolique des 1.20, ce qui a déjà fait réagir Martin Kocher. Le gouverneur de la banque centrale autrichienne a déclaré au Financial Times que la BCE pourrait envisager une nouvelle baisse de ses taux d'intérêt si l’appréciation de l’euro venait à peser sur les perspectives d'inflation.

C’est en tout cas l’un des facteurs qui pourrait faire bouger la BCE en 2026. Les marchés anticipent actuellement un statu quo cette année et la barre semble assez haute pour un mouvement, à la hausse comme à la baisse. La BCE maintient le taux de dépôt à 2% depuis juin dernier, une estimation assez consensuelle du taux neutre.

In fine, la BCE n’a pas d’objectif de change. Ce que les responsables surveillent surtout, c’est la rapidité et l’ampleur des mouvements, plus que le niveau absolu.