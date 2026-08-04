La stratégie de l'entreprise porte ses fruits, mais les investisseurs s'interrogent de plus en plus sur la pérennité réelle de cet avantage.

Les constructeurs de maisons individuelles au Japon s'adaptent à une nouvelle réalité. Depuis que les normes de conservation de l'énergie sont devenues strictement obligatoires en avril 2025, les coûts de construction ont grimpé, faisant de la performance énergétique le principal critère de valeur immobilière et de demande du marché.

Ce changement intervient alors que le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT) a rapporté que les mises en chantier de logements neufs — qui mesurent le nombre de nouveaux projets de construction résidentielle officiellement lancés — ont chuté de 6,5 % pour s'établir à 740 667 unités à l'approche de 2026. Il s'agit d'un plus bas en 62 ans, sous la pression de la hausse des coûts de construction, de taux d'emprunt élevés et du déclin démographique.

Alors que l'Institut de recherche Nomura (NRI) prévoit que les mises en chantier tomberont à 800 000 unités par an d'ici l'exercice fiscal 2030, les constructeurs devront, à long terme, capter des prix premium grâce à des méthodes de construction avancées et des habitations efficientes.

Le constructeur japonais Sekisui House, Ltd. semble préservé de cette contraction des volumes en s'appuyant sur sa présence dans les maisons individuelles sur mesure, les logements locatifs, le développement urbain et la construction résidentielle à l'étranger.

Une rentabilité en progression

Sekisui House a débuté l'exercice 2026 avec un premier trimestre dont les résultats sont meilleurs qu'en apparence. Le chiffre d'affaires n'a progressé que de 1,7 % sur un an pour atteindre 908,8 milliards de JPY, contre 894,0 milliards de JPY. Le segment de la construction sur commande est resté la principale activité du groupe en termes de revenus, générant 299,8 milliards de JPY au premier trimestre 2026, malgré une baisse des ventes de 2,0 % sur un an. Même si les volumes ont fléchi, les offres à plus haute valeur ajoutée ont continué de soutenir les prix de vente moyens.

Pourtant, la dynamique de croissance la plus notable provient de l'activité de gestion de logements (Supplied Housing Business), où le chiffre d'affaires a augmenté de 3,5 % sur un an pour atteindre 226,7 milliards de JPY, malgré une base de revenus plus modeste. L'activité de construction de maisons aux États-Unis est restée déficitaire, ce qui soulève des interrogations sur le principal marché de croissance du groupe à l'international.

La véritable surprise est venue du bénéfice opérationnel, qui a bondi de 26,2 % sur un an pour atteindre 76,1 milliards de JPY contre 60,2 milliards de JPY, portant la marge opérationnelle à 8,4 % contre 6,7 % un an plus tôt. Le trimestre a été porté par l'activité de promotion immobilière (Development Business). Le bénéfice opérationnel des copropriétés a été multiplié par plus de six pour atteindre 15,9 milliards de JPY, tandis que celui de la rénovation urbaine a plus que doublé pour s'établir à 9,6 milliards de JPY.

Le bénéfice net a grimpé de 75,2 % sur un an à 58,5 milliards de JPY contre 33,4 milliards de JPY, soutenu par un bénéfice ordinaire plus solide et des gains issus de la vente de titres de placement.

Les flux de trésorerie sont toutefois moins encourageants. Le flux de trésorerie disponible (free cash flow) négatif s'est réduit à 81,4 milliards de JPY contre 190,7 milliards de JPY, tandis que le flux de trésorerie opérationnel négatif s'est contracté à 61,3 milliards de JPY contre 162,3 milliards de JPY. Les sorties de fonds diminuent, bien que l'entreprise n'ait pas encore renoué avec une génération de trésorerie positive.

Une valorisation justifiée ?

Le cours de l'action Sekisui House s'établit actuellement à 3 351,00 JPY, en hausse modeste de 3,5 % sur les 12 derniers mois. Il reste bien en deçà de son plus haut sur 52 semaines de 3 832 JPY, ce qui suggère une certaine prudence de la part des investisseurs.

La valorisation offre peu de signes d'optimisme. Les actions se négocient à 9,9 fois les bénéfices estimés pour l'exercice 2027, soit en dessous de la moyenne historique sur deux ans de 10,2 fois. Cette compression du multiple prospectif est mineure, signalant que le marché anticipe une trajectoire de croissance atone plutôt qu'une accélération opérationnelle majeure.

L'objectif de prix moyen de 3 827,78 JPY implique un potentiel de hausse de 13,6 %. Cet écart suggère que le marché intègre une décote permanente, laissant peu de marge d'erreur aux investisseurs si la croissance venait à stagner.

Des fondations fragiles

Sekisui House fait face à un risque significatif lié à l'escalade des tensions au Moyen-Orient, qui pourrait augmenter les coûts d'approvisionnement de plusieurs milliards de yens et peser sur la rentabilité de plusieurs segments d'activité. L'entreprise est exposée aux risques liés à la chaîne d'approvisionnement et à l'exécution des chantiers, car des perturbations géopolitiques prolongées pourraient affecter la disponibilité des matériaux et entraîner des retards de construction, bien qu'aucun retard majeur n'ait été observé jusqu'à présent. Enfin, la faiblesse persistante de l'activité aux États-Unis pourrait accroître le risque financier, S&P ayant déjà révisé à "négative" la perspective de la note de crédit BBB+ de la société.