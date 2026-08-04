La hausse se poursuit pour Exosens en tête du SBF 120
Exosens se distingue à la Bourse de Paris et signe la meilleure performance du SBF 120 avec un gain de 6,07%, à 62,90 euros, et pourrait enchaîner une troisième hausse consécutive. Le titre du groupe spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de détection et d'imagerie électro-optiques de haute technologie profite des avis positifs de JP Morgan et Berenberg.
JP Morgan est le principal soutien du titre ce matin à Paris. La banque d'investissement américaine a confirmé son conseil à surpondérer sur l'action Exosens, tout en relevant son objectif de cours de 71 à 73 euros.
Il y a quelques jours, Berenberg faisait également part de son sentiment positif sur le titre avec un avis à acheter et une cible fixée à 72 euros. Dans son étude, la banque allemande signalait que les résultats du deuxième trimestre d'Exosens signalaient un renforcement de l'exposition du groupe au secteur de la défense, un sentiment qui avait déjà été souligné lors de la publication des comptes du premier trimestre.
Au premier semestre, le chiffre d'affaires du groupe a bondi de 15,3%, à 253,1 millions d'euros, tandis que sa marge brute ajustée a augmenté de 53 points de base, à 16,5%. Le résultat opérationnel s'est apprécié de 21,2%, à 59,4 millions d'euros.
Berenberg a souligné que ces bonnes performances avaient été réalisées malgré des contraintes de capacité dans l'offre coeur du groupe d'Amplification (vision nocturne). En parallèle, le segment Détection & Imagerie, stimulé par les ventes liées à la défense dans l'imagerie avancée, a servi de principal moteur de croissance. En outre, la direction d'Exosens a annoncé un triplement de sa capacité en caméras thermiques, soulignant sa confiance dans la durabilité de cette demande.
Enfin, Berenberg pense que la stratégie de fusions-acquisitions du Français (8 opérations de croissance externe depuis 2022) lui permettra de diversifier ses ventes au-delà de la vision nocturne, en apportant des moteurs de croissance supplémentaires dans la défense, le contrôle industriel et les marchés finaux du nucléaire.
Exosens est spécialisé dans la conception, la fabrication et de la commercialisation de systèmes de détection et d'imagerie électro-optiques de haute technologie pour les applications de défense et industrielles. La société propose, sous les marques Photonis, Telops, Xenics et El-M, des caméras d'imagerie avancées, des détecteurs d'électrons, d'ions, de neutrons et de gamma, des amplificateurs micro-ondes et des tubes de vision nocturne, offrant des solutions sur mesure dans des environnements très exigeants.
A fin 2025, le groupe dispose de 12 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,7%), Grèce (38,1%), Europe (33,7%), Asie (13,9%), Etats-Unis (6,1%), Amérique du Nord (0,9%), Océanie (0,4%), Afrique (0,1%) et autres (0,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.