La justice américaine abandonne les poursuites pénales liées au 737 MAX de Boeing

Le constructeur échappe à un procès malgré les critiques sur le manque de responsabilité après les crashs ayant fait 346 morts.

La cour d'appel américaine a confirmé l'abandon des poursuites pénales engagées après les crashs du 737 MAX, validant l'accord conclu avec le Department of Justice (DOJ), rapporte Reuters.



Cette décision permet à l'avionneur d'éviter un procès, alors qu'il avait initialement accepté de plaider coupable avant un revirement des autorités américaines lié à l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche.



Dans le cadre de l'accord, Boeing a accepté de verser 444,5 millions de dollars supplémentaires à un fonds d'indemnisation des victimes des crashs, répartis à parts égales entre chacune des victimes des deux accidents mortels du 737 MAX, en plus d'une nouvelle amende de 243,6 millions de dollars et de 455 millions de dollars destinés à renforcer les programmes de conformité, de sécurité et de qualité du groupe.



En parallèle, le régulateur FAA a proposé une amende distincte de 3,1 millions de dollars pour des manquements en matière de sécurité.



A la suite de cette annonce, le titre Boeing gagne 2,6% à Wall Street.