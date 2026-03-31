La cour d'appel américaine a confirmé l'abandon des poursuites pénales engagées après les crashs du 737 MAX, validant l'accord conclu avec le Department of Justice (DOJ), rapporte Reuters.
Cette décision permet à l'avionneur d'éviter un procès, alors qu'il avait initialement accepté de plaider coupable avant un revirement des autorités américaines lié à l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Dans le cadre de l'accord, Boeing a accepté de verser 444,5 millions de dollars supplémentaires à un fonds d'indemnisation des victimes des crashs, répartis à parts égales entre chacune des victimes des deux accidents mortels du 737 MAX, en plus d'une nouvelle amende de 243,6 millions de dollars et de 455 millions de dollars destinés à renforcer les programmes de conformité, de sécurité et de qualité du groupe.
En parallèle, le régulateur FAA a proposé une amende distincte de 3,1 millions de dollars pour des manquements en matière de sécurité.
A la suite de cette annonce, le titre Boeing gagne 2,6% à Wall Street.
The Boeing Company est le 1er constructeur aéronautique mondial. Le CA (avant éliminations intragroupe) par marché se répartit comme suit :
- aviation commerciale (46,3%). En outre, le groupe fournit des pièces de rechange et propose des services de support technique, de maintenance et d'ingénierie ;
- défense, spatial et sécurité (30,4%) : avions militaires et systèmes de mobilité (avions de guerre, hélicoptères et missiles de défense), services de support (services logistiques, d'ingénierie, de maintenance et de formation) et équipements spatiaux (satellites, rampes de lancement, etc.).
Le solde du CA (23,3%) concerne les prestations de services (services logistiques et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, d'ingénierie, de maintenance et de modification, de mise à niveau, de formation, etc.), et les activités de financement d'avions commerciaux et privés et de location d'équipements aéronautiques.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (53,8%), Asie (18,4%), Europe (12,8%), Moyen-Orient (7,8%), Canada (2%), Océanie (1,8%), Afrique (1,8%) et autres (1,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.