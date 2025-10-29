La lente agonie de Carmat se poursuit, semestriels reportés

Le spécialiste français des coeurs artificiels Carmat a annoncé mardi soir avoir choisi de reporter la publication de ses résultats de premier semestre dans l'attente d'une décision de justice devant statuer sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire dont il fait actuellement l'objet en liquidation judiciaire, un rendez-vous qui a été renvoyé 25 novembre.



Suite à la non-recevabilité d'une première offre de reprise, constatée le 30 septembre, l'administrateur judiciaire a initié un nouveau processus d'appel d'offres, consistant en la recherche de repreneurs ou d'investisseurs, avec une date-butoir de remise des offres fixée au 3 novembre.



Si de douvelles offres devaient être déposées, celles-ci seraient alors examinées par le Tribunal des activités économiques de Versailles lors de l'audience prévue le 25 novembre.



Dans ce contexte, le conseil d'administration de l'entreprise - qui s'est réuni hier - a considéré qu'il n'était pas en mesure d'arrêter les résultats au 30 juin 2025, compte tenu du très fort degré d'incertitude entourant l'avenir de la société, lequel ne lui permet pas à ce stade de juger s'il y a lieu, ou pas, d'appliquer le principe de continuité d'exploitation.



Le cours de l'action reste en conséquence suspendu.



Pour mémoire, l'offre de reprise déposée en juillet par l'homme d'affaires Pierre Bastid, le président du conseil d'administration de la société, avait été jugée irrecevable par le mois dernier, faute de financements confirmés.

