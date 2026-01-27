La livre sterling au plus haut depuis octobre 2021 face au dollar
La livre sterling est en nette hausse face au billet vert (+0,63%) et se négocie contre 1,3761 dollar, après avoir touché un plus haut en séance à 1,3792 dollar. Il s'agit d'un niveau inédit depuis le mois d'octobre 2021.
Publié le 27/01/2026 à 17:02
En outre, les investisseurs s'intéressent un peu moins au dollar, qui est une valeur refuge en cas de conflits, avec un apaisement des tensions, notamment entre le Canada et les Etats-Unis. Mike Carney, Premier ministre canadien a apporté des clarifications sur son accord commercial avec la Chine qui avait provoqué les foudres de Donald Trump. Il a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de conclure un accord de libre-échange avec l'Empire du Milieu, mais que leur accord était strictement limité à certains produits.
En parallèle, au Royaume-Uni la monnaie est soutenue par une politique monétaire restrictive de la banque centrale d'Angleterre. Cette dernière doit faire face à une inflation tenace, ce qui la contraint à maintenir des taux d'intérêts élevés. A l'inverse, outre-Atlantique, la Réserve fédérale américaine devrait baisser ses taux autour du mois de juin, et cette perspective affaiblit le dollar et mécaniquement renforce les autres devises face au billet vert.