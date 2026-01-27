La livre sterling au plus haut depuis octobre 2021 face au dollar

La livre sterling est en nette hausse face au billet vert (+0,63%) et se négocie contre 1,3761 dollar, après avoir touché un plus haut en séance à 1,3792 dollar. Il s'agit d'un niveau inédit depuis le mois d'octobre 2021.

La devise américaine subit des prises de bénéfices après s'être appréciée à la suite de la volonté de Donald Trump de relever les droits de douanes de plusieurs pays.



En outre, les investisseurs s'intéressent un peu moins au dollar, qui est une valeur refuge en cas de conflits, avec un apaisement des tensions, notamment entre le Canada et les Etats-Unis. Mike Carney, Premier ministre canadien a apporté des clarifications sur son accord commercial avec la Chine qui avait provoqué les foudres de Donald Trump. Il a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de conclure un accord de libre-échange avec l'Empire du Milieu, mais que leur accord était strictement limité à certains produits.



En parallèle, au Royaume-Uni la monnaie est soutenue par une politique monétaire restrictive de la banque centrale d'Angleterre. Cette dernière doit faire face à une inflation tenace, ce qui la contraint à maintenir des taux d'intérêts élevés. A l'inverse, outre-Atlantique, la Réserve fédérale américaine devrait baisser ses taux autour du mois de juin, et cette perspective affaiblit le dollar et mécaniquement renforce les autres devises face au billet vert.