Alors que le conflit au Moyen-Orient asphyxie désormais des routes maritimes vitales, l'entreprise est sur le point de découvrir si son filet de sécurité corporatif peut survivre à un choc frontal.

Si le commerce mondial a perdu de son élan en 2025, il pourrait encore ralentir en 2026.

Le paysage de la chaîne d'approvisionnement mondiale entre dans une période d'expansion modeste et hautement fragmentée en 2026. Selon la mise à jour du commerce mondial de la CNUCED d'avril 2026, les tensions autour du détroit d'Ormuz ont fait s'envoler les coûts de transport, les prix du carburant et les primes d'assurance contre les risques de guerre.

Le conflit au Moyen-Orient n'a pas ruiné l'exercice 2025, mais il constitue un frein majeur pour l'exercice 2026, ajoutant des frictions à des flux commerciaux déjà en perte de vitesse et rendant la croissance encore plus difficile à capter. C'est un véritable casse-tête lorsque votre activité repose sur le transport de conteneurs, la vente de bande passante ou l'incitation des consommateurs à la dépense.

Sur une note plus positive, le marché mondial de la vente au détail reste vigoureux et devrait atteindre le chiffre colossal de 29 800 milliards de dollars américains, selon un rapport de Mordor Intelligence sur l'industrie mondiale du retail. C'est ici qu'un conglomérat comme CK Hutchison Holdings Limited tire son épingle du jeu.

Parce qu'elle détient un mix de ports, de distribution, de technologie et d'infrastructures, la société peut se protéger de ces secousses mondiales. Grâce à l'essor des magasins de santé et de beauté en Europe et en Asie, sa division retail a généré un chiffre d'affaires total de 209,3 milliards de HKD, soit un bond solide de 10 % en devises déclarées.

Un éclat qui s'estompe

Les chiffres de l'exercice 2025 de CK Hutchison illustrent parfaitement le scénario 'bonne activité, résultats désordonnés'. Le chiffre d'affaires est passé de 476,7 milliards de HKD à 507,3 milliards de HKD (+6 % sur un an), principalement grâce aux gains progressifs de ses activités diversifiées telles que les ports, les télécoms et le retail.

Le bénéfice publié de la société a chuté de 17,1 milliards de HKD à 11,8 milliards de HKD lors de l'exercice 2025 (-31 % sur un an), une baisse résultant d'une réorganisation des activités et non d'un effondrement soudain des opérations de base. Ce recul a été entièrement causé par l'absorption d'une perte comptable non monétaire exceptionnelle de 10,47 milliards de HKD, déclenchée par la dilution de Three UK, passée d'une filiale à 100 % à une participation de 49 % dans la coentreprise Vodafone-Three.

La division Retail (AS Watson) a servi de moteur de croissance au groupe. Le chiffre d'affaires total du retail a bondi de 10 % sur un an pour atteindre 209,3 milliards de HKD contre 190,2 milliards, porté par une dynamique explosive sur les marchés de la santé et de la beauté en Europe et en Asie. Le segment de la vente au détail en Chine continentale a pesé sur les marges globales en raison d'un environnement de consommation locale très difficile.

C'est au niveau des flux de trésorerie que le tableau s'améliore réellement. Le flux de trésorerie disponible (Free Cash Flow) a bondi de 102 % pour atteindre 41,2 milliards de HKD en 2025, contre 20,4 milliards de HKD en 2024. Ce pic a été principalement alimenté par 13,1 milliards de HKD de produits nets de trésorerie reçus directement de la finalisation de la fusion télécom au Royaume-Uni entre Three UK et Vodafone.

Espoirs élevés, multiples faibles

Le titre a clairement connu un beau parcours. Il a progressé de 56,4 % sur l'année écoulée pour atteindre 71,2 HKD et n'est pas loin de son plus haut sur 52 semaines de 74,4 HKD. Avec une capitalisation boursière de 273 milliards de HKD (34,9 milliards de USD), le ratio cours/bénéfice (P/E) basé sur les bénéfices estimés pour l'exercice 2026 est de 9x, bien en dessous de sa moyenne sur 3 ans de 11,1x, ce qui indique que le marché n'adhère pas encore pleinement au narratif.

Le sentiment est nettement haussier avec sept recommandations à l'achat et une à la conservation, mais c'est aussi là que la prudence s'impose. Cela ne traduit pas exactement une conviction absolue, surtout après une hausse de 56,4 %.

La valorisation de CK Hutchison intègre une exécution modeste, pas la perfection. L'écart de valorisation semble tentant, mais il existe pour une raison précise.

Signal statique

Le filet de sécurité de CK Hutchison est mis à l'épreuve par de sévères tensions structurelles. Le problème majeur reste l'escalade du conflit au Moyen-Orient, qui frappe de plein fouet son réseau portuaire. Le détournement des routes maritimes, l'engorgement des terminaux et l'explosion des primes d'assurance signifient que le débit mondial de fret subit un revers majeur.

Cela crée un effet domino néfaste pour leur vaste empreinte retail en Europe, où la stagflation régionale et les coûts élevés de l'énergie pèsent déjà sur le portefeuille des consommateurs. La diversification est séduisante sur le papier, mais un choc macroéconomique synchronisé touchant le transport maritime, la distribution et le crédit signifie que le groupe consomme une énergie opérationnelle considérable simplement pour maintenir ses positions.