La Maison Blanche a averti mercredi que les principales statistiques économiques d’octobre, dont les chiffres de l’emploi et de l’inflation, pourraient ne jamais être publiées en raison du shutdown fédéral, qui dure depuis plus de six semaines. Karoline Leavitt, porte-parole de l’administration Trump, a qualifié cette situation de dommage "irréversible" pour le système statistique national, estimant que l’absence de ces données laisse la Réserve fédérale sans repères à un moment crucial pour la politique monétaire.

Les indicateurs concernés incluent les créations d’emplois hors agriculture, l’indice des prix à la consommation, les ventes au détail, les échanges commerciaux, ainsi que les revenus et dépenses des ménages. L’hypothèse d’un simple report semble désormais écartée, selon les propos de la Maison Blanche, qui attribue la responsabilité de cette situation aux Démocrates. L’administration estime que le shutdown pourrait coûter jusqu’à deux points de croissance au PIB du quatrième trimestre.

Cependant, plusieurs économistes relativisent ces inquiétudes. Goldman Sachs a relevé ses prévisions de croissance à 3,7% pour le troisième trimestre et 1,3% sur l’année, tout en jugeant l’impact sur les données d’emploi limité. De leur côté, les analystes de Citigroup estiment que le rapport de septembre pourrait être publié dans les prochains jours, et celui d’octobre d’ici début décembre. L’incertitude persistante sur la publication de ces indicateurs accroît néanmoins la pression sur les marchés et sur la Fed, déjà confrontés à un environnement économique et budgétaire instable.