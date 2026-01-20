La menace d'une guerre commerciale avec l'Europe réveille l'aversion au risque à Wall Street

Après un week-end prolongé, la Bourse de New York devrait ouvrir en net repli mardi matin, la menace de Donald Trump de taxer les importations de plusieurs pays européens opposés à son projet d'annexion du Groenland ayant ravivé les craintes de tensions commerciales à grande échelle dont les conséquences économiques pourraient être lourdes.

A ce stade de la matinée, les contrats à terme sur les indices vedettes du marché américain signalent une ouverture de Wall Street sur des pertes allant de 1,5% à 1,8%.



La volonté du président américain d'appliquer dès le 1er février des tarifs douaniers de 10% aux importations en provenance du Danemark, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la Finlande, de la France, de la Norvège, des Pays-Bas et de la Suède, puis de 25% à compter du 1er juin, a brusquement réveillé les craintes de tensions commerciales à l'échelle planétaire et de montée du protectionnisme.



La dégradation spectaculaire du climat géopolitique en ce retour du long week-end pour cause de Martin Luther King Day devrait inciter les investisseurs à des prises de bénéfices après les plus hauts historiques atteints la semaine passée. Ce dossier vient ainsi balayer l'optimisme l'optimisme qui portait les marchés depuis le début de l'année.



"Il est évident que l'issue de cette nouvelle crise provoquée par les Etats-Unis est difficile à déterminer à ce stade", réagissent les équipes de LBP AM.



"Néanmoins, il est clair que cela crée énormément d'incertitude et nuit à l'expansion économique des deux côtés de l'Atlantique", ajoute la filiale de gestion d'actifs de La Banque Postale.



"Le risque de voir l'OTAN se défaire, après 77 ans d'existence, serait une nouvelle étape dans le démantèlement du monde construit après la seconde guerre mondiale entraînant avec lui des tensions nouvelles à l'horizon", ajoute LBP AM.



Baromètre de la nervosité des investisseurs, l'indice VIX de volatilité des marchés américains remonte de près de 8%, une tendance également sensible en Europe, où l'indice de volatilité VSTOXX de l'Euro STOXX 50 grimpe de plus de 7%.



Le mouvement général de baisse des actions devrait particulièrement toucher les secteurs les plus exposés au risque de tensions commerciales, valeurs technologiques en tête.



Au moment de l'ouverture, les marchés d'actions européens accentuaient légèrement leurs pertes puisque le DAX lâchait 1,4% alors que l'indice Euro STOXX 50 abandonnait 1,1%.



Les craintes d'une persistance des tensions commerciales pourraient prendre le pas sur la période de publication des résultats de sociétés trimestriels, qui doit s'accélérer aujourd'hui avec les comptes de Netflix attendus dans la soirée.



Le début de journée a été marqué par la présentation des performances de 3M, qui décroche de plus de 3% en préouverture malgré des chiffres meilleurs que prévu, qui se sont toutefois accompagnés de prévisions sans surprise pour l'exercice 2026.



Sur le marché des changes, le dollar, qui s'était bien repris à la fin 2025, repart à la baisse face à l'euro, qui remonte vers 1,1730, mais surtout vis-à-vis du yen qui profite de son statut de valeur refuge.



La dégradation du climat géopolitique n'empêche pas une remontée des rendements obligataires, le 10 ans américain se tendant bien au-delà de 4,29%.



Le marché pétrolier évolue dans le vert, l'impact défavorable de l'offensive commerciale de Donald Trump étant compensé par les indicateurs économiques plus solides que prévu en Chine, avec un brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui progresse de 0,6% à 59,7 dollars.