Depuis Washington, la ministre britannique des Finances Rachel Reeves a annoncé que le budget d’automne, prévu le 26 novembre, apporterait une réponse "réaliste et responsable" aux tensions économiques internationales. Elle a souligné que la guerre en Ukraine, les tensions au Moyen-Orient et la montée du protectionnisme nuisaient à l’économie britannique. Malgré ces pressions, Reeves a réaffirmé son attachement à une discipline budgétaire stricte, fondée sur deux règles : financer les dépenses courantes par les recettes fiscales et faire baisser la dette en pourcentage du PIB d’ici 2030.

Cette ligne de rigueur limite cependant fortement ses marges de manœuvre. Alors que le Royaume-Uni fait face à une faible croissance, une inflation persistante et des taux d’intérêt à long terme supérieurs à 5%, Reeves pourrait être contrainte de revenir sur certains engagements, notamment celui de ne pas alourdir la fiscalité des travailleurs. Aucune mesure précise n’a encore été annoncée, mais des options comme une taxe sur les banques ou une hausse ciblée des impôts sur les entreprises suscitent déjà des tensions au sein du gouvernement et dans le monde économique.

Rachel Reeves doit désormais composer avec une équation complexe : répondre aux attentes sociales sans perdre la confiance des marchés, qui la perçoivent comme une garante de stabilité budgétaire. Toute remise en cause de ses règles fiscales pourrait entraîner une réaction immédiate des investisseurs, comme l’a montré la hausse des taux survenue après des rumeurs de son départ du gouvernement. À six semaines de la présentation du budget, elle doit arbitrer entre pression politique, discipline financière et soutien à une économie encore fragile.