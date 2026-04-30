La note de crédit de Spie relevée en "Investment Grade" chez Fitch
Spie annonce la décision de l'agence de notation Fitch Ratings de relever sa notation de crédit long terme à la catégorie "Investment Grade" "BBB-", avec une perspective stable, contre "BB+" précédemment.
Ce passage en Investment Grade reflète le renforcement du profil de crédit de Spie, soutenu par une forte génération de flux de trésorerie, une croissance solide des résultats et un levier d'endettement maîtrisé, selon le groupe de services multi-techniques.
Il tient aussi compte de l'augmentation de la taille du groupe et de l'amélioration continue de sa rentabilité, portée par une discipline tarifaire, une sélectivité accrue et une excellence opérationnelle, appuyées par une stratégie d'acquisitions ciblées.
Cette nouvelle notation Investment Grade devrait renforcer l'accès de Spie aux marchés de capitaux et améliorer ses conditions de financement, au service de la stratégie de long terme du groupe et de la création de valeur.
SPIE SA est spécialisé dans les prestations de services multi-techniques dans les domaines du génie électrique, mécanique et climatique, des systèmes de communication ainsi que des services spécialisés liés à l'énergie. Le groupe assure la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'installations économes en énergie et respectueuses de l'environnement.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (32,3%), Allemagne (34,5%), Pays-Bas (16,7%) et autres (16,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.