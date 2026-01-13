La nouvelle Nissan LEAF a reçu le prix automobile de la WWCOTY

Nissan annonce que la toute nouvelle Nissan LEAF a reçu le prestigieux titre de Meilleure Voiture Compacte au Monde décerné par le jury de la Women's Worldwide Car of the Year (WWCOTY)



Il s'agit du seul jury de prix automobile au monde composé exclusivement de femmes journalistes automobiles.



La toute nouvelle LEAF est la troisième génération de ce véhicule électrique.



Le prix WWCOTY récompense les véhicules qui excellent dans les domaines les plus pertinents pour les conducteurs quotidiens : sécurité, qualité, prix, design, facilité de conduite, avantages et empreinte environnementale.



Le jury, composé de 84 journalistes automobiles issus de 54 pays évalue les véhicules selon des critères universels qui comptent pour tous les automobilistes.



Fondée en 2009 par la journaliste néo-zélandaise Sandy Myhre, WWCOTY vise à faire entendre la voix des femmes dans l'industrie automobile.



" Cette reconnaissance de WWCOTY renforce notre engagement à rendre les VE accessibles et désirables pour tous les conducteurs ", a déclaré Ivan Espinosa, président et DG de Nissan.



" Grâce à ses fonctionnalités et technologies avancées, cette nouvelle génération rend la conduite quotidienne plus facile et plus agréable. "