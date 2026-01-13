La nouvelle unité de Rilsan Clear (Arkema) pleinement opérationnelle
Arkema annonce que sa nouvelle unité de production de polyamide transparent Rilsan Clear, située sur sa plateforme de Singapour, est désormais pleinement opérationnelle, dotant le groupe français de la plus grande capacité de production de polyamides transparents en Asie.
Cet investissement d'environ 20 millions de dollars, annoncé en juillet 2025, fait partie des principaux projets de croissance dans lesquels Arkema a récemment investi afin de soutenir sa feuille de route stratégique dans les matériaux de spécialités.
Cette nouvelle unité lui permettra de répondre à la demande croissante de marchés clés comme la lunetterie, les applications de réalité augmentée ou virtuelle, l'électronique grand public, la filtration industrielle, les dispositifs à usage médical et l'électroménager.
Ce démarrage réussi représente une avancée majeure pour Arkema, la nouvelle unité triplant sa capacité mondiale de production de polyamide transparent Rilsan Clear, produit qui "propose une combinaison unique de haute performance, d'esthétique et de durabilité".
Arkema figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux avancés (37,3%) : polymères de haute performance, tensioactifs de spécialités, tamis moléculaires, peroxydes organiques, produits oxygénés, etc. ;
- adhésifs (28,5%) : mastics, collages pour sols et carrelages, produits d'étanchéité, etc. ;
- solutions de revêtements (25,7%) : résines, émulsions pour adhésifs, produits de revêtements de surfaces, absorbants, etc. ;
- produits intermédiaires (8,1%) : polymères thermoplastiques (PMMA), produits acryliques, gaz fluorés, etc. ;
- autres (0,4%).
A fin 2024, le groupe dispose de 151 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,4%), Europe (25,4%), Etats-Unis (31,4%), Chine (13%), Asie (13,7%), Canada et Mexique (3,9%) et autres (5,2%).
