Rebond marqué du secteur santé en Europe, porté par Sartorius, AstraZeneca, Merck ou Sanofi. Greggs, SSAB et Arcadis gagnent 7 % sur des annonces bien accueillies. Soitec grimpe après le départ annoncé de son DG, tandis que Mexedia et Tate & Lyle décrochent lourdement.

Publié le 01/10/2025 à 12:00 - Modifié le 01/10/2025 à 14:55

Actions en hausse

Toute la santé : la perspective de conditions moins défavorables que prévu aux Etats-Unis pour le secteur, comme nous l'expliquons ici, dope les laboratoires et leurs fournisseurs. Meilleurs "perfs" du jour pour Sartorius AG et sa filiale Sartorius Stedim Biotech, AstraZeneca (+6%), Merck KGaA (+5,7%), ArgenX (+5%), Roche (+5%), Ipsen (+4%), UCB (+4%), ou Sanofi (+4%).

Greggs (+7%) : le groupe s'est montré prudent sur ses perspectives, tout en rassurant paradoxalement le marché qui attendait une plus mauvaise nouvelle. Après le creux de juillet, le reste de l'été s'est bien passé. Panmure Liberum a relevé sa recommandation sur "vendre" à "conserver" en visant 1 560 GBX.

SSAB (+7%) : l'UE s’apprêterait à réduire de moitié les quotas d’importation d’acier et à taxer jusqu’à 50% les volumes excédentaires, dans un plan de protection du secteur à présenter le 7 octobre, a appris Reuters.

Arcadis (+7%) : le marché salue chaleureusement l'annonce d'un rachat d'actions de 175 millions d'euros et la prolongation d'un très gros contrat 665 millions de dollars sur quatre ans et demi par la Gateway Development Commission aux Etats-Unis. Arcadis fait partie du consortium MPA Delivery Partners, qui officie sur le projet de tunnel ferroviaire de l'Hudson.

Soitec (+6%) : je ne sais pas si le directeur général Pierre Barnabé doit évaluer sa popularité en fonction des variations de l'action, mais force est de constater que l'annonce de son départ dans six mois dope le titre. Le conseil d’administration a enclenché le processus de sélection d'un nouveau dirigeant.

Autostore (+6%) : Arctic Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 6,50 NOK à 12 NOK.

Aperam (+4,5%) : le spécialiste de l'acier inoxydable a confirmé ses prévisions 2025, ce qui rassure malgré un manque de visibilité toujours flagrant pour l'année entière. Le groupe profite aussi des mêmes raisons de hausse que SSAB.

Actions en baisse

Mexedia (-37%) : l'action plonge pour sa reprise de cotation. Le titre avait été suspendu par l'AMF sur des soupçons de manipulation de cours de type pump & dump.

Tate & Lyle (-9%) : le fournisseur d'arômes et d'ingrédients pour l'industrie agroalimentaire a révisé en baisse ses prévisions annuelles en raison du ralentissement du marché. Morgan Stanley note que le ralentissement de la demande a déjà été souligné par d'autres acteurs, mais que la magnitude de la révision à la baisse des prévisions est plus marquée chez T&L.

Auto1 Group (-6%) : le marché n'aime pas les changements de directeurs financiers, car il soupçonne toujours qu'un truc cloche. Le groupe a nommé Christian Wallentin, ex-CFO de Hoist Finance, pour succéder à Markus Boser à compter du 1er janvier 2026, après une période de transition dès octobre 2025.

JCDecaux (-2%) : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 18,30 à 17,80 EUR.