Mauna Kea Technologies annonce avoir obtenu l'approbation des autorités chinoises pour importer et commercialiser sa plateforme Cellvizio Gen 3 dans le pays, à l'issue d'un processus de certification de 3 ans. L'autorisation, valable jusqu'en novembre 2030, couvre l'usage du système avec l'ensemble des sondes confocales de la Société.
Cet enregistrement, obtenu directement par Mauna Kea et distinct des accords de la coentreprise avec Tasly, renforce le portefeuille d'actifs détenus en propre sur un marché chinois à fort potentiel dans l'endoscopie interventionnelle.
L'entreprise évalue désormais les options de commercialisation les plus efficaces pour déployer Cellvizio Gen 3 auprès des hôpitaux.
Sacha Loiseau, le p.-d.g. estime que cette approbation 'rouvre un marché très important' et offre une opportunité de revenus additionnels.
La plateforme Cellvizio Gen 3 de Mauna Kea homologuée en Chine
Publié le 20/11/2025 à 18:08
