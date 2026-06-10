Scout24 ne construit pas d'immeubles et ne vend pas de logements. Le groupe allemand vend quelque chose de plus rentable : la visibilité.

Scout24 est une entreprise allemande spécialisée dans les plateformes immobilières en ligne. Le groupe domine l’immobilier du pays avec ImmoScout24. Cette plateforme est devenue le premier réflexe pour chercher un logement, comparer les prix ou publier une annonce. En 2024, elle comptait 18,6 millions d’utilisateurs par mois, avec un chiffre d’affaires réalisé à 95,8% en Allemagne.

Pour un agent immobilier, être absent d’ImmoScout24 c’est se priver d’une grande partie de la demande visible en ligne. Et pour les particuliers, éviter la plateforme c’est passer à côté de la plupart des offres sur le marché. Cela créer un cercle vertueux pour l’entreprise : plus les annonces sont nombreuses, plus les utilisateurs reviennent, plus les utilisateurs reviennent, plus les professionnels sont incités à payer pour être présents.

Ce cercle fait la force du modèle. L’entreprise vend de la visibilité, des abonnements et des outils digitaux aux professionnels. Autrement dit, elle vend l’accès au marché immobilier allemand.

Les abonnements : la vache à lait

Le modèle est surtout porté par la division “professional”. Au premier trimestre 2026, les revenus d’abonnement en Allemagne ont augmenté de 14% à 89,5 MEUR. Le nombre moyen de clients professionnels en Allemagne a atteint 24 383, en hausse de 3,7%.

Cela montre le pricing power dont le groupe bénéficie. Scout24 augmente ses revenus grâce à sa capacité à gagner de nouveaux clients, tout en optimisant la monétisation de sa base déjà présente.

Côté particuliers, le groupe développe des services payants autour de la recherche de logement, comme des abonnements premium ou des services d’accompagnement. Même si cette activité est moins importante que le B2B, elle permet de capter davantage de valeur autour de l'expérience client.

Une rentabilité hors normes

Au premier trimestre, le chiffre d’affaires a progressé de 13,9% à 179,6 MEUR. L’EBITDA a augmenté de 15,1% à 107,9 MEUR, avec une marge de 60%. Le free cash-flow a atteint 56,3 MEUR, en hausse de 10,6%.

Peu d’entreprises du secteur de l’immobilier affichent une telle rentabilité. Scout24 ne possède pas d’immeubles, ne finance pas de chantiers et ne prend pas directement le risque des transactions. Il fournit simplement l’instrument digital qui permet au marché de fonctionner.

De la petite annonce à l’écosystème immobilier

Scout24 cherche à aller encore plus loin. Le groupe veut devenir une vraie plateforme opérationnelle pour les professionnels : outils de gestion, données immobilières, transaction, estimation, financement, automatisation.

Lors du Capital Markets Day mi-mai, cette stratégie s’est précisée avec la présentation d’un “Agentic OS for Real Estate”, une plateforme d’IA destinée à automatiser certaines tâches et à améliorer les workflows des professionnels. L’objectif est de devenir encore plus indispensable dans le quotidien des agents immobiliers.

L’acquisition des plateformes espagnoles Fotocasa et Habitaclia constitue aussi des opportunités de croissance à l’étranger. L’opération, finalisée fin février 2026, marque une première étape pour élargir sa domination à l’Europe.

Un marché faible, mais une plateforme forte

Le paradoxe du dossier, c’est que Scout24 continue de croître alors que l’immobilier reste sous pression (hausse des taux et ralentissement des volumes de transactions).

Dans un marché difficile, la visibilité est encore plus importante. Les agents ne suppriment pas l’outil qui leur apporte tous les prospects. C’est ce qui explique sa résilience. Scout24 reste exposé au cycle immobilier, mais beaucoup moins directement qu’un promoteur ou qu’un réseau d’agences.

Mais vigilance. Tout repose sur la capacité du groupe à continuer d’augmenter les prix sans fragiliser sa base de clients. Si le marché reste bloqué trop longtemps, les petits professionnels finiront probablement par réduire leurs dépenses commerciales.

De plus, la valorisation reste exigeante. Malgré le recul du titre en Bourse, Scout24 se paie encore autour de 20x les bénéfices attendus en 2026 et 17x ceux de 2027. Le marché connaît donc déjà la qualité du modèle.

La qualité se paie

Scout24 coche beaucoup de cases recherchées par les investisseurs : revenus récurrents, marges proches de 60%, génération de cash et pouvoir de prix.

Le titre a souffert d’une valorisation exigeante, mais le modèle reste d’une efficacité redoutable. Tant que le marché immobilier allemand aura besoin d’ImmoScout24, l’entreprise continuera de tourner.