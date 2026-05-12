Alors que la situation est à nouveau bloquée au Moyen-Orient et que l'IA continue à rendre Wall Street zinzin, plusieurs dirigeants politiques se retrouvent confrontés à des situations intérieures complexes. Pour Donald Trump aux USA, c'est le pouvoir d'achat. Pour Sanae Takaichi au Japon, c'est le yen faible. Et pour Keir Starmer en Grande-Bretagne, c'est l'impopularité. Le président américain compte sur sa visite en Chine pour essayer de reprendre la main sur la narration.

Les Etats-Unis s'apprêtent à envahir l'Extrême-Orient. Pas au sens propre bien sûr, puisqu'il faudrait d'abord finir ce qui a été démarré au Moyen-Orient avant de pouvoir se projeter un peu plus loin. Donald Trump va se rendre en Chine jeudi et vendredi pour un sommet avec son homologue Xi Jinping. Il emmènera dans ses valises quelques influents patrons américains avec lui. Auparavant, Scott Bessent, son secrétaire au Trésor, se sera rendu au Japon et en Corée du Sud. Bessent, c'est l'adulte dans la classe d'économie de la Maison Blanche. Son voyage au Japon n'est pas anodin : les Etats-Unis font pression pour que le yen recule face au dollar, et soutiennent ouvertement une politique de remontée des taux japonais. On vous a écrit la semaine dernière un papier qui explique pourquoi Washington s'intéresse tant au Japon. Ensuite, Bessent s'envolera pour la Corée du Sud afin d'y rencontrer demain le vice-premier ministre chinois He Lifeng, en amont de la rencontre de leurs deux patrons.

Cet activisme oriental intervient alors que Donald Trump apparaît extrêmement fragilisé en politique intérieure, où ses concitoyens ont du mal à digérer les conséquences de l'enlisement en Iran, en particulier sur les prix. Personne n'a oublié, à la Maison Blanche, ce que l'hyperinflation a coûté au camp démocrate. A quelques mois des élections de mi-mandat, les candidats républicains sont épouvantés par la tournure prise par les événements. Le discours "ce sera pire avant d'aller mieux" de la Maison Blanche ne passe plus. "Quand ça ira mieux, j'aurai déjà perdu mon siège", répond la base. C'est la raison pour laquelle Donald Trump a été forcé d'envisager des mesures d'urgence qui vont à l'encontre de ses principes. Les Etats-Unis vont ainsi réduire les droits de douane sur les importations de bœuf. Le Président a aussi lancé le projet de suspendre la taxe sur l'essence pendant 90 jours, pour atténuer l'impact de la hausse de 40% du prix du carburant en un an. Des mesures symboliques qui visent à améliorer de façon visible et rapide le pouvoir d'achat, mais qui restent temporaires : tant que la situation à Ormuz n'aura pas évolué, il n'y aura pas de détente durable sur les cours pétroliers.

Et de ce point de vue, les nouvelles en provenance d'Iran sont plutôt mauvaises. La réponse de Téhéran au plan de paix proposé par Washington est un "ramassis d'inepties", selon Donald Trump, qui n'a "même pas fini de la lire". Le dirigeant a prévenu que l'accord de cessez-le-feu est "sous assistance respiratoire massive". Il est toujours difficile de démêler ce qui est réel de ce qui est du bluff dans cette partie de poker. L'indice de tension VIX est un peu remonté et le pétrole tient bon au-dessus des 100 USD le Brent, ce qui veut dire que les pronostiqueurs professionnels sont moins optimistes qu'ils ne l'étaient la veille.

Pendant que l'onde de choc pétrolière fait des dégâts économiques aux Etats-Unis, en Europe et ailleurs, les marchés actions se portent toujours plutôt bien. L'inarrêtable Nasdaq, mû par les valeurs de l'IA, continue à battre des records, avec grosso modo une séance de baisse pour quatre séances de hausse depuis le début du mois d'avril. Variation la plus emblématique : Sandisk, +552% depuis le 1er janvier. Il fut un temps où les analystes spécialisés dans la technologie considéraient les fabricants de mémoire comme les pires représentants de l'industrie des semiconducteurs. Ils ont dû changer d'avis. L'intelligence artificielle continue à dicter sa loi au marché. En Corée du Sud, c'est quasiment devenu une cause nationale : les autorités ont laissé entendre cette nuit qu'une partie des recettes fiscales issues du boom de l'IA, symbolisé par les explosions boursières haussières de plusieurs entreprises locales, dont Samsung Electronics et SK Hynix, sera redistribuée aux citoyens. Une annonce qui a suscité quelques interrogations, même si l'idée d'une taxe exceptionnelle sur les résultats a été écartée.

L'euphorie politico-économique coréenne contraste avec la déprime britannique. Le Premier ministre Keir Starmer est cerné de toutes parts. De nombreux députés et sa propre ministre de l'intérieur lui ont demandé de songer à un plan de succession. Un député réputé proche de Starmer a indiqué à Bloomberg que la question n'est pas de savoir s'il allait partir, mais quand.

En Europe, les indices boursiers n'arrivent pas à suivre le train d'enfer de Wall Street. Le Stoxx Europe 600 gagne 3,5% depuis le 1er janvier, mais il est resté à quai après la récente accélération américaine. Le Nasdaq 100 gagne désormais 16,1% en 2026. Histoire de fixer les choses, le Stoxx Europe 600 gagnait 7% le 27 février alors que le Nasdaq 100 perdait 1%. Le revirement est spectaculaire.

En Asie-Pacifique ce matin, le marché sud-coréen a fait un peu n'importe quoi pour la raison précitée. Le KOSPI lâche finalement 2,6%. L'Inde et l'Australie continuent à glisser, respectivement de 0,8% et 0,4%. Hong Kong grappille 0,1% et Tokyo 0,3%. Les investisseurs ne savent pas trop où donner de la tête, entre la hausse décérébrée du marché américain et les tensions du monde. L'Europe est attendue en baisse, davantage marquée par l'impasse en Iran que par les promesses de l'IA.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

09h15 : Discours de la Fed Williams (Etats-Unis)

10h00 : Production industrielle (Italie)

11h00 : Indice du sentiment économique ZEW (Allemagne)

14h30 : Taux d'inflation de base (annuel) (Etats-Unis)

19h00 : Discours de la Fed Goolsbee (Etats-Unis)

20h00 : Déclaration mensuelle des budgets (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.