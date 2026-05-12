Les Etats-Unis s'apprêtent à envahir l'Extrême-Orient. Pas au sens propre bien sûr, puisqu'il faudrait d'abord finir ce qui a été démarré au Moyen-Orient avant de pouvoir se projeter un peu plus loin. Donald Trump va se rendre en Chine jeudi et vendredi pour un sommet avec son homologue Xi Jinping. Il emmènera dans ses valises quelques influents patrons américains avec lui. Auparavant, Scott Bessent, son secrétaire au Trésor, se sera rendu au Japon et en Corée du Sud. Bessent, c'est l'adulte dans la classe d'économie de la Maison Blanche. Son voyage au Japon n'est pas anodin : les Etats-Unis font pression pour que le yen recule face au dollar, et soutiennent ouvertement une politique de remontée des taux japonais. On vous a écrit la semaine dernière un papier qui explique pourquoi Washington s'intéresse tant au Japon. Ensuite, Bessent s'envolera pour la Corée du Sud afin d'y rencontrer demain le vice-premier ministre chinois He Lifeng, en amont de la rencontre de leurs deux patrons.
Cet activisme oriental intervient alors que Donald Trump apparaît extrêmement fragilisé en politique intérieure, où ses concitoyens ont du mal à digérer les conséquences de l'enlisement en Iran, en particulier sur les prix. Personne n'a oublié, à la Maison Blanche, ce que l'hyperinflation a coûté au camp démocrate. A quelques mois des élections de mi-mandat, les candidats républicains sont épouvantés par la tournure prise par les événements. Le discours "ce sera pire avant d'aller mieux" de la Maison Blanche ne passe plus. "Quand ça ira mieux, j'aurai déjà perdu mon siège", répond la base. C'est la raison pour laquelle Donald Trump a été forcé d'envisager des mesures d'urgence qui vont à l'encontre de ses principes. Les Etats-Unis vont ainsi réduire les droits de douane sur les importations de bœuf. Le Président a aussi lancé le projet de suspendre la taxe sur l'essence pendant 90 jours, pour atténuer l'impact de la hausse de 40% du prix du carburant en un an. Des mesures symboliques qui visent à améliorer de façon visible et rapide le pouvoir d'achat, mais qui restent temporaires : tant que la situation à Ormuz n'aura pas évolué, il n'y aura pas de détente durable sur les cours pétroliers.
Et de ce point de vue, les nouvelles en provenance d'Iran sont plutôt mauvaises. La réponse de Téhéran au plan de paix proposé par Washington est un "ramassis d'inepties", selon Donald Trump, qui n'a "même pas fini de la lire". Le dirigeant a prévenu que l'accord de cessez-le-feu est "sous assistance respiratoire massive". Il est toujours difficile de démêler ce qui est réel de ce qui est du bluff dans cette partie de poker. L'indice de tension VIX est un peu remonté et le pétrole tient bon au-dessus des 100 USD le Brent, ce qui veut dire que les pronostiqueurs professionnels sont moins optimistes qu'ils ne l'étaient la veille.
Pendant que l'onde de choc pétrolière fait des dégâts économiques aux Etats-Unis, en Europe et ailleurs, les marchés actions se portent toujours plutôt bien. L'inarrêtable Nasdaq, mû par les valeurs de l'IA, continue à battre des records, avec grosso modo une séance de baisse pour quatre séances de hausse depuis le début du mois d'avril. Variation la plus emblématique : Sandisk, +552% depuis le 1er janvier. Il fut un temps où les analystes spécialisés dans la technologie considéraient les fabricants de mémoire comme les pires représentants de l'industrie des semiconducteurs. Ils ont dû changer d'avis. L'intelligence artificielle continue à dicter sa loi au marché. En Corée du Sud, c'est quasiment devenu une cause nationale : les autorités ont laissé entendre cette nuit qu'une partie des recettes fiscales issues du boom de l'IA, symbolisé par les explosions boursières haussières de plusieurs entreprises locales, dont Samsung Electronics et SK Hynix, sera redistribuée aux citoyens. Une annonce qui a suscité quelques interrogations, même si l'idée d'une taxe exceptionnelle sur les résultats a été écartée.
L'euphorie politico-économique coréenne contraste avec la déprime britannique. Le Premier ministre Keir Starmer est cerné de toutes parts. De nombreux députés et sa propre ministre de l'intérieur lui ont demandé de songer à un plan de succession. Un député réputé proche de Starmer a indiqué à Bloomberg que la question n'est pas de savoir s'il allait partir, mais quand.
En Europe, les indices boursiers n'arrivent pas à suivre le train d'enfer de Wall Street. Le Stoxx Europe 600 gagne 3,5% depuis le 1er janvier, mais il est resté à quai après la récente accélération américaine. Le Nasdaq 100 gagne désormais 16,1% en 2026. Histoire de fixer les choses, le Stoxx Europe 600 gagnait 7% le 27 février alors que le Nasdaq 100 perdait 1%. Le revirement est spectaculaire.
En Asie-Pacifique ce matin, le marché sud-coréen a fait un peu n'importe quoi pour la raison précitée. Le KOSPI lâche finalement 2,6%. L'Inde et l'Australie continuent à glisser, respectivement de 0,8% et 0,4%. Hong Kong grappille 0,1% et Tokyo 0,3%. Les investisseurs ne savent pas trop où donner de la tête, entre la hausse décérébrée du marché américain et les tensions du monde. L'Europe est attendue en baisse, davantage marquée par l'impasse en Iran que par les promesses de l'IA.
Les temps forts économiques du jour
L'agenda macro :
- 09h15 : Discours de la Fed Williams (Etats-Unis)
- 10h00 : Production industrielle (Italie)
- 11h00 : Indice du sentiment économique ZEW (Allemagne)
- 14h30 : Taux d'inflation de base (annuel) (Etats-Unis)
- 19h00 : Discours de la Fed Goolsbee (Etats-Unis)
- 20h00 : Déclaration mensuelle des budgets (Etats-Unis)
- Le reste de l'agenda ici.
Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :
- Euro : 1,1757
- Once d'or : 4 727 USD
- Once d'argent : 86,36 USD
- Brent : 104,92 USD
- Spread Bund / OAT : 62 points (+0,9%)
- VIX : 18,38 (+1,2%)
- 10 ans US : 4,42%
- Bitcoin : 81 044 USD
Les principaux changements de recommandations
- Aker BP : Arctic Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 340 NOK à 380 NOK.
- AMS-Osram : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 9,50 à 16 CHF.
- Anheuser-Busch Inbev : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 70,50 à 74 EUR.
- Antin Infrastructure Partners : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 10 à 8 EUR.
- Bouygues : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché et relève l'objectif de cours de 51 à 53 EUR.
- Crédit Agricole : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 21,80 EUR à 21,60 EUR.
- Elis : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 30 à 31,50 EUR.
- Equinor : Arctic Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 350 NOK à 380 NOK.
- Euroapi : JP Morgan reste à une recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 2,90 EUR à 1,70 EUR.
- Gea Group : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 58,20 à 60 EUR.
- Hermès International : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 2300 à 2100 EUR.
- Julius Bär Gruppe : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 58 à 59 CHF.
- Kering : Barclays passe de souspondérer à pondération en ligne.
- Legrand : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 138 à 156 EUR.
- LVMH : Barclays passe de pondération en ligne à surpondérer. HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 650 à 600 EUR.
- Moncler : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 70 à 68 EUR.
- Nexans : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 132 à 162 EUR.
- Norsk Hydro : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 105 NOK à 110 NOK.
- Partners Group Holding : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 1297 à 1175 CHF.
- Rexel : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 43,10 à 43,70 EUR.
- Siemens : UBS passe à acheter depuis sous revue avec un objectif de cours relevé de 255 à 300 EUR.
- Société Générale : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 85,75 EUR à 86 EUR.
- Soitec : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 50 EUR à 150 EUR.
- Suss Microtec : UBS reprend le suivi à l'achat avec un objectif de cours relevé de 55 EUR à 105,50 EUR.
- Swatch Group : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 165 à 180 CHF.
- Swiss Re : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 147 à 144 CHF.
- Trustpilot : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 265 à 275 GBX.
- UBS Group : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 39 à 38,50 CHF.
- Var Energi : Arctic Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 44 NOK à 48 NOK.
- Yara International : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 430 NOK à 530 NOK.
En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Lufthansa commande 10 Airbus et 10 Boeing.
- Pluxee a finalisé son programme de rachat d'actions.
- SES S.A confirme ses prévisions 2026.
- ID Logistics signe un bail pour un site de stockage de matières dangereuses à Henrico, en Virginie.
- OPMobility fournira à Stellantis le bloc arrière d'un SUV électrique.
- L'OPA d'EP Groupe sur Fnac Darty démarrera le 12 mai.
- Aliko Scientific a signé un partenariat avec Cellay pour automatiser le diagnostic du cancer de la vessie.
- Valbiotis, via sa coentreprise chinoise, a créé une filiale à Singapour pour étendre sa présence en Asie.
- Gold By Gold lance une augmentation de capital de 1,3 M EUR.
- One Experience achète les murs et le fonds de deux hôtels à Melun.
- SMAIO étoffe son Conseil scientifique nord-américain.
- Drone Volt reçoit une commande.
- Vaziva reporte la publication de ses comptes.
- Les principales publications du jour : Eiffage, Eutelsat Communications, Coface, Altamir, Lacroix, Compagnie Chargeurs Invest, Adocia, ABEO, SMAIO, Prismaflex International… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Bayer affiche un bénéfice net multiplié par deux au premier trimestre.
- ThyssenKrupp abaisse sa prévision de chiffre d'affaires.
- Hochtief annonce un repli de son résultat net au T1 malgré la hausse du chiffre d'affaires.
- SoftwareOne affiche une hausse de son chiffre d'affaires au T1 et relève ses objectifs pour 2026.
- Palliser monte au capital d'Intertek, cible potentielle d'EQT, révèle Bloomberg.
- Moody's relève la note de Telecom Italia à Ba1, perspective stable.
- Safilo signe un accord pour l'acquisition de Spy+ et Serengeti auprès de Bollé Brands.
- Lifco prend une participation majoritaire dans le britannique Glass Umbrella.
- Bavarian Nordic annonce que le gouvernement américain a exercé une option pour des vaccins lyophilisés contre la variole.
- Les principales publications du jour : Siemens Energy, KBC Groupe, Bayer, Vodafone, Imperial Brands, EnBW, Uniper, HAL Trust…
D'Amérique du Nord
- La Maison Blanche a invité les PDG de Tesla, Apple, Meta et Boeing en Chine, mais pas Jensen Huang, de Nvidia.
- OpenAI devrait économiser 97 milliards de dollars d'ici 2030 grâce à son dernier accord avec Microsoft, selon The Information.
- Simon Property relève se prévisions.
- General Motors va supprimer des centaines de postes de cadres pour réduire ses coûts, selon Bloomberg.
- ServiceNow envisage de lever 4 milliards de dollars via une émission obligataire, selon Bloomberg.
- Google et Apple déploient le chiffrement RCS pour sécuriser les échanges entre Android et iPhone.
- Johnson Controls renforce sa présence en Europe avec l'ouverture de nouveaux centres au Danemark.
- Netflix poursuivi par le Texas pour espionnage présumé et collecte de données sans consentement.
- Le fabricant de puces IA Cerebras pourrait lever jusqu'à 5,5 milliards de dollars lors d'une introduction en bourse revue à la hausse.
- Les principales publications du jour : Franco-Nevada, Constellation Software, Power Corporation of Canada, Qnity Electronics, Venture Global, George Weston…
D'Asie et d'ailleurs
- BHP Group atteint un sommet historique porté par l'envolée des cours du cuivre.
- Petrobras enregistre une baisse de résultats au T1.
- Panasonic reporte la production de masse de sa nouvelle batterie pour Tesla.
- NEC projette d'investir 100 milliards de yens dans les câbles sous-marins pour accroître sa part de marché mondiale.
- TCL Electronics plafonne l'option de vente de Sony dans la coentreprise Bravia.
- BYD table sur une croissance des ventes mondiales allant jusqu'à 20% en 2026.
- Les principales publications du jour : Mitsubishi Heavy Industries, KDDI Corporation, Sumitomo Electric, Sea Limited…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Pourquoi le dollar est de nouveau un piège impérial (Le Grand Continent).
- La transformation capitaliste la plus surprenante au monde est en cours en Suède (Wall Street Journal).
- TotalEnergies ne "gagne" pas d’argent en France : le rôle des prix de cession interne (The Conversation).
- Des adolescents et de jeunes hommes s'injectent des peptides en quête de la perfection (Wall Street Journal).
- Les raccourcis clavier que j'ai appris de mon chat (Wired).
- Palantir vend une veste de travail (The Verge).
- Le colonialisme de capture (Le Grand Continent).
- Google a contré une faille de sécurité de type "zero-day" qui, selon l'entreprise, avait été développée à l'aide de l'IA (The Verge).