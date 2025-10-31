C'est l'élément de langage dont la BCE abuse depuis plusieurs semaines : la politique monétaire est "au bon endroit". Une communication qui semble infuser puisque, selon un sondage Bloomberg, une majorité d'économistes s'attendent à un maintien des taux dans les 2 ans à venir.

Si le décor a changé, le discours reste le même. Hier, la BCE tenait exceptionnellement sa réunion à Florence, en Italie, mais a maintenu ses taux d’intérêt inchangés. Après une série de baisses de taux entre juin 2024 et juin 2025, le principal taux directeur reste à 2% depuis. Un niveau largement considéré comme le taux neutre, c’est-à-dire qui n’accélère ni ne freine l’économie.

La BCE a des arguments pour estimer qu’elle est bien positionnée. D’abord, une économie résiliente. Les derniers chiffres de croissance en zone euro, publiés quelques heures avant la réunion de la BCE, le montrent. Au 3ème trimestre, le PIB a progressé de 0.2%, contre 0.1% attendu.

Si l’économie européenne est résiliente, il n’y a pas non plus de quoi être enthousiaste. Si on résume à grands traits les données économiques des derniers mois, il y a trois conclusions. La demande intérieure (consommation et investissement) est faible. Ce sont les exportations qui permettent d’afficher de bons chiffres. Et les indices de confiance sont plutôt bons (mais reposent essentiellement sur l’idée que la relance allemande va arriver et permettre de redynamiser toute la zone euro).

Du côté de l’inflation, les propres prévisions de la BCE montrent une inflation qui sera en dessous de la cible l’année prochaine, avant de converger vers 2% en 2027. La BCE considère donc qu’elle peut tolérer une période en dessous de la cible.

Mais si l’inflation ressort en dessous de ses propres prévisions dans les prochains mois, une baisse des taux pourrait être nécessaire. Compte tenu de la force de l’euro, des effets retards des droits de douane américains, et de l’incertitude politique en France, un tel scénario est tout à fait envisageable.

Comme l’ont écrit les économistes de Bloomberg plus tôt ce mois-ci : "La BCE maintient son scénario idéal, selon lequel la faiblesse conjoncturelle engendrée par la hausse des droits de douane américains serait rapidement compensée par des mesures de relance budgétaire en Allemagne...De nombreux facteurs doivent se concrétiser pour que ce scénario se réalise – et nous doutons fort que ce soit le cas".

La BCE pourrait donc être forcée de revoir ses plans si la relance allemande tarde à se matérialiser. Mais en attendant, la barre semble assez haute pour que la BCE bouge. Autrement dit, il faudrait des données qui s’éloignent significativement de ses prévisions.

Comme l’ont écrit les équipes d’ING à l’issue de la réunion de la BCE : "Florence ou Francfort, toutes les villes en Europe sont une bonne place pour la BCE".