La population en emploi quasi-stable en Allemagne en 2025
Selon une première estimation de l'Office fédéral de statistique (Destatis), le nombre de personnes en emploi en Allemagne a légèrement reculé de 5000 en 2025, pour s'établir à environ 46 millions de personnes en moyenne annuelle, après avoir atteint l'année précédente un record depuis la réunification du pays en 1990.
Publié le 02/01/2026 à 13:47
L'institut explique cette tendance négative par le ralentissement du marché du travail et, comme les années précédentes, par les effets de plus en plus marqués du changement démographique : de moins en moins de jeunes sont disponibles pour remplacer les travailleurs prenant leur retraite.
Néanmoins, le marché du travail a continué de bénéficier de l'immigration nette des travailleurs étrangers et de l'augmentation de la participation à la population nationale, en partie due à des taux de participation plus élevés des personnes âgées et des femmes.
Les estimations provisoires indiquent par ailleurs que le nombre de chômeurs en Allemagne a grimpé de 161 000 (+10,8%) pour atteindre 1,7 million en moyenne sur l'année écoulée. Le taux de chômage, en pourcentage de la population active, est passé de 3,1% l'année précédente à 3,5% en 2025.