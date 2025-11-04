La première pierre de l'usine d'IA Nvidia-Deutsche Telekom posée en Allemagne

Deutsche Telekom et Nvidia ont annoncé mardi avoir posé la première pierre de leur projet commun de première plateforme 'cloud' d'intelligence artificielle (IA) industrielle au monde, une installation qui doit aussi devenir l'une des plus grandes infrastructures d'IA en Europe.



Cette plateforme de nouvelle génération, qui doit entrer en service au premier trimestre 2026, a pour but de permettre aux grandes entreprises, aux PME et aux start-up d'Allemagne et d'Europe de développer, d'entraîner et de déployer des applications d'IA destinées à l'industrie couvrant tout le cycle de production, de la conception à la robotique, via une infrastructure IT sécurisée et souveraine.



Cette giga-usine d'IA, qui sera exploitée par Deutsche Telekom, sera également dédiée à des applications telles que l'ingénierie, la simulation ou encore les jumeaux numériques.



Parmi les premiers utilisateurs de l'unité doivent figurer des groupes comme Siemens, Agile Robots, Wandelbots, Quantum Systems, PhysicsX et Perplexity.



Deutsche Telekom a par ailleurs prévu de collaborer avec le concepteur de logiciels d'entreprise SAP afin de fournir une infrastructure souveraine et robuste destinée aux institutions publiques et aux acteurs de la sécurité sur cette plateforme cloud industrielle d'IA. Deutsche Telekom apporte son infrastructure physique, tandis que SAP fournira ses technologie et ses applications.



L'usine sera dotée de 10.000 processeurs GPU Nvidia Blackwell, équipés de systèmes Nvidia DGX B200 et de serveurs Nvidia RTX PRO, tous équipés de logiciels de mise en réseau et d'IA mis au point par Nvidia.



Tous ces équipements sont actuellement en cours d'installation dans un centre de données entièrement rénové à Munich.