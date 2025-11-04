Deutsche Telekom et Nvidia ont annoncé mardi avoir posé la première pierre de leur projet commun de première plateforme 'cloud' d'intelligence artificielle (IA) industrielle au monde, une installation qui doit aussi devenir l'une des plus grandes infrastructures d'IA en Europe.
Cette plateforme de nouvelle génération, qui doit entrer en service au premier trimestre 2026, a pour but de permettre aux grandes entreprises, aux PME et aux start-up d'Allemagne et d'Europe de développer, d'entraîner et de déployer des applications d'IA destinées à l'industrie couvrant tout le cycle de production, de la conception à la robotique, via une infrastructure IT sécurisée et souveraine.
Cette giga-usine d'IA, qui sera exploitée par Deutsche Telekom, sera également dédiée à des applications telles que l'ingénierie, la simulation ou encore les jumeaux numériques.
Parmi les premiers utilisateurs de l'unité doivent figurer des groupes comme Siemens, Agile Robots, Wandelbots, Quantum Systems, PhysicsX et Perplexity.
Deutsche Telekom a par ailleurs prévu de collaborer avec le concepteur de logiciels d'entreprise SAP afin de fournir une infrastructure souveraine et robuste destinée aux institutions publiques et aux acteurs de la sécurité sur cette plateforme cloud industrielle d'IA. Deutsche Telekom apporte son infrastructure physique, tandis que SAP fournira ses technologie et ses applications.
L'usine sera dotée de 10.000 processeurs GPU Nvidia Blackwell, équipés de systèmes Nvidia DGX B200 et de serveurs Nvidia RTX PRO, tous équipés de logiciels de mise en réseau et d'IA mis au point par Nvidia.
Tous ces équipements sont actuellement en cours d'installation dans un centre de données entièrement rénové à Munich.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
