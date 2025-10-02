La production de pétrole brut de l’OPEP a augmenté en septembre, selon une enquête publiée par Reuters. Le cartel a produit 28,40 millions de barils par jour, en hausse de 330 000 bpj par rapport à août. Cette progression est liée à l’accord OPEP+ prévoyant un relèvement anticipé de la production, avec des hausses principalement attribuées à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Cinq membres (Algérie, Irak, Koweït, Arabie saoudite et Émirats) devaient accroître leur production de 415 000 bpj, avant prise en compte des réductions compensatoires de 170 000 bpj. L’augmentation réelle constatée a atteint 347 000 bpj, en dessous des objectifs fixés. L’Irak et les Émirats font partie des pays dont les chiffres de production suscitent le plus de divergences entre sources officielles et organismes extérieurs comme l’AIE.

L’enquête, qui s’appuie sur des données de flux (LSEG, Kpler) et des sources internes à l’OPEP, reflète les volumes effectivement mis sur le marché. Selon les analystes, les hausses de production de l’OPEP+ pourraient rester limitées par rapport aux annonces, compte tenu des contraintes propres à chaque pays et des ajustements nécessaires pour compenser les excès passés.