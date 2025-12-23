La production industrielle augmente un peu en novembre
Après une augmentation confirmée de 0,1% en rythme séquentiel en septembre et une baisse de 0,1% en octobre, la production industrielle des Etats-Unis s'est accrue de 0,2% en novembre, selon la Réserve fédérale.
Publié le 23/12/2025 à 15:25
Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est amélioré de 0,1 point à 76% en novembre, un niveau toutefois inférieur de 3,5 points à sa moyenne de long terme (1972-2024).