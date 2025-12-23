La production manufacturière proprement dite est restée stable en novembre après un recul de 0,4% en octobre, tandis que les productions minière et des utilities ont globalement enregistré des gains sur les deux mois.

Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est amélioré de 0,1 point à 76% en novembre, un niveau toutefois inférieur de 3,5 points à sa moyenne de long terme (1972-2024).