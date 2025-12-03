La production industrielle augmente un peu en septembre

Après une baisse de 0,3% en rythme séquentiel en août (révisée par rapport à un repli de 0,1% estimé initialement), la production industrielle des Etats-Unis s'est accrue de 0,1% le mois suivant, selon la Réserve fédérale.



La Fed précise que dans le détail, la production manufacturière proprement dite et celle du secteur minier sont restées atones en septembre par rapport au mois précédent, alors que celle des utilities a augmenté de 1,1%.



Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est maintenu stable à 75,9% en septembre, un niveau inférieur de 3,6 points à sa moyenne de long terme (1972-2024).