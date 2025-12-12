La production industrielle britannique rebondit en octobre
Publié le 12/12/2025 à 10:02
Cette hausse résulte d'une vigueur des quatre principaux secteurs que sont la fabrication (+0,5%), l'exploitation minière et carrière (+4,3%), l'électricité et gaz (+2,1%) et l'approvisionnement en eau et égouts (+1,5%).
Toujours en octobre, le déficit commercial du Royaume-Uni s'est réduit de 0,8 milliard de livres sterling par rapport à septembre, à 19,9 milliards, les exportations (+5,2%) ayant davantage progressé que les importations (+1,5%).