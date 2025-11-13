La production industrielle de la zone euro rebondit un peu

En septembre par rapport au mois précédent, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,8% dans l'UE, après des baisses séquentielles de respectivement 1,1% et de 0,9% en août.



Eurostat, qui publie ces chiffres, précise que la production industrielle dans la zone euro en septembre a augmenté de 1,2% pour l'énergie, alors qu'elle s'est contractée de 2,6% pour les biens de consommation non durables.



Les plus fortes hausses dans l'UE ont été enregistrées au Danemark (+7,2%), en Suède (+5,3%) et en Grèce (+4,8%), tandis que les baisses les plus importantes ont été observées en Irlande (-9,4%), au Luxembourg (-5,7%) et à Malte (-1,7%).