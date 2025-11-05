La production industrielle française rebondit en septembre
Publié le 05/11/2025 à 09:04
La production rebondit fortement dans la fabrication de matériels de transport (+5,5% après -4,3%), dans le sillage de la construction aéronautique et spatiale qui, depuis juin, est la branche la plus contributrice aux variations de la production manufacturière.
Elle se redresse également dans la fabrication de biens d'équipement électriques, électroniques et informatiques (+1,2% après -0,4%), les industries agro-alimentaires (+0,4% après -0,4%) et la cokéfaction-raffinage (+1,2% après -2,6%).