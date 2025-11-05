La production industrielle française rebondit en septembre

En septembre 2025 en France, la production rebondit dans l'industrie manufacturière (+0,9% après -1% en août), ainsi que dans l'ensemble de l'industrie (+0,8% après -0,9% le mois précédent), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



La production rebondit fortement dans la fabrication de matériels de transport (+5,5% après -4,3%), dans le sillage de la construction aéronautique et spatiale qui, depuis juin, est la branche la plus contributrice aux variations de la production manufacturière.



Elle se redresse également dans la fabrication de biens d'équipement électriques, électroniques et informatiques (+1,2% après -0,4%), les industries agro-alimentaires (+0,4% après -0,4%) et la cokéfaction-raffinage (+1,2% après -2,6%).