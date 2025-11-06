La production industrielle rebondit modestement en septembre

La production de l'industrie allemande en volume a augmenté de 1,3% en septembre 2025 par rapport au mois précédent, selon les données CVS-CJO de Destatis, après une contraction de 3,7% en août (révisée d'une estimation initiale qui était de -4,3%).



'Cette augmentation est uniquement attribuable au secteur automobile, dont la production avait été déprimée le mois précédent par le calendrier relativement tardif des vacances d'usine', explique Commerzbank.



En excluant l'énergie et la construction, la production industrielle a augmenté de 1,9% en septembre, une croissance portée par les biens d'équipement (+3,8%) alors que les biens de consommation et intermédiaires ont presque stagné (+0,2%).



'Au vu de la stagnation récente des prises de commandes, une production plus élevée n'est pas attendue avant l'année prochaine, lorsque la politique budgétaire financée par endettement entrera en vigueur', prévient la banque allemande.