La production manufacturière quasi-stable en France en octobre
Publié le 05/12/2025 à 08:57
"Sur un mois, dans l'industrie manufacturière, le repli de la production dans la fabrication de biens d'équipement est presque compensée par la hausse des autres branches", explique l'Insee qui publie ces données CVS-CJO.
La production cumulée des trois derniers mois (août à octobre 2025) est supérieure à celle des trois mêmes mois de l'année précédente dans l'industrie manufacturière (+1,1%) et dans l'ensemble de l'industrie (+1,1%).