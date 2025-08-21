Un vent nouveau d'interventionnisme économique souffle sur l'économie américaine. Si le libéralisme économique est perçu comme la pierre angulaire de la politique américaine, Donald Trump en redessine les contours.

Depuis des décennies, les économistes débattent des mérites d’une "économie libre" face à une planification plus centralisée. L’économie est une science molle, les résultats de ces théories varient donc selon les contextes géographiques et historiques.

Mais aux Etats-Unis, la liberté individuelle et économique constitue un socle idéologique fondamental, que le pays a même exporté à d’autres économies au 20e siècle. Une vision portée en particulier par le Parti républicain, notoirement pro-business. Ronald Reagan résumait cet état d’esprit d’un trait d’humour en déclarant que la phrase la plus terrifiante de la langue de Shakespeare est : “Je suis du gouvernement et je suis ici pour aider”

Trump à contre-courant du dogme républicain

Donald Trump contraste avec cette idéologie républicaine. Eux qui ont longtemps clamé que l’intervention du gouvernement n’amène qu'une réduction de l'efficacité et de la productivité. L’utilisation du pouvoir politique de Donald Trump est clairement une forme d’interventionnisme économique.

En témoigne l’accord avec AMD et Nvidia, qui les prive de 15% de leurs revenus liés aux ventes de puces en Chine, ou encore la volonté de prendre part au capital d’Intel. Autant de gestes qui traduisent une volonté de contrôle sur des secteurs stratégiques.

Le PDG de l’Amérique ?

Cette dynamique dans le secteur de la tech inquiète les investisseurs. Elle suggère que les intérêts politiques pourraient l’emporter sur la logique économique. Donald Trump s’aventure sur un terrain que les économies de marché ont toujours évité. Les subventions du Pentagone à MP Materials, entreprise d’extraction de terres rares, pour en sécuriser l’approvisionnement en est un bon exemple. Nombreux sont les observateurs qui mentionnent un passage d'une économie de marché à un capitalisme d'état, qui rappelle le lien du gouvernement chinois avec son économie.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, l’intervention de l’Etat américain dans le capital des entreprises est restée exceptionnelle. On se souvient des prêts d’urgence pour sauver certains gros employeurs de la faillite ou certaines banques lors de la crise des subprimes, mais pas d’une prise de participation directe dans des groupes privés.

Une politique économique à géométrie variable

L’intervention de l’Etat dans l’économie n’est pas problématique en soi. Encore faut-il qu’elle repose sur des critères clairs et équitables. Sans cela, elle risque de favoriser certains acteurs au détriment d’autres. Or, la vocation d’une politique économique est d’offrir un cadre qui bénéficie à l’ensemble des entreprises, et non à quelques privilégiés.

La Maison Blanche semble préférer une approche au cas par cas. La plaque "Made in USA" en or 24 carats offerte par Tim Cook, suivie peu après par l’annonce d’un investissement de 100 milliards de dollars d’Apple sur le sol américain en est un bon exemple. Comme le droit de veto négocié par l’Etat au sein du conseil d’administration d’US Steel lors de son rachat.

On apprend même que l’administration Trump tiendrait un tableau de bord des entreprises, classées selon leur soutien à la loi fiscale (ou One Big Beautiful Act). Des groupes comme DoorDash ou Uber auraient ainsi gagné des points après avoir publiquement salué la réforme fiscale.

Sans aller jusqu’à parler de chantage politique, comme l’ont fait certains commentateurs, cette stratégie laisse penser que la loyauté envers le pouvoir pourrait se traduire en avantages économiques concrets.

Le Financial Times met en garde contre les distorsions de marché générées par cette méthode. L’économie américaine s’est bâtie sur la prévisibilité de son cadre institutionnel. En affaiblissant ces repères, Donald Trump installe une incertitude politique durable, qui brouille les règles du jeu pour les entreprises et les investisseurs.

Un climat d’imprévisibilité

Les entreprises évoluent désormais dans un environnement marqué par l’arbitraire politique. Or, les marchés ont besoin de visibilité pour prospérer. Le Financial Times invoque à ce sujet une métaphore éclairante de l’économiste Mancur Olson : celle du bandit stationnaire contre le bandit itinérant. Le premier, installé sur un territoire, prélève un impôt modéré pour garantir la continuité du commerce et de son activité. Le second, nomade, pille sans retenue, ce qui dissuade tout commerce.

La prévisibilité, même dans la prédation, est préférable au commerce que le chaos arbitraire.

Le libéralisme économique n’est pas mort sous Donald Trump, certains secteurs comme les crypto-actifs connaissent une forte déréglementation. Mais la politique industrielle est désormais au cœur du projet économique de Washington et les initiatives sont plus en phase avec Bernie Sanders que Milton Friedman.





