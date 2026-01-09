La prudence s'installe en Europe en attendant l'emploi américain

La Bourse de Paris est attendue en légère hausse vendredi à l'ouverture, les investisseurs continuant de jouer la carte de la prudence à quelques heures de la publication du dernier rapport sur l'emploi américain, qui constituera le véritable point d'orgue de cette première semaine de l'année sur les marchés financiers.



Vers 8h15, le contrat "future" - livraison janvier - avance de 21,5 points à 8 269,5 points, annonçant une ouverture dans le vert.



Comme à l'accoutumée, les intervenants suivront avec beaucoup d'attention, à 14h30, les chiffres des créations d'emplois aux Etats-Unis, qui pourraient grandement influencer les anticipations de marché concernant l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale au cours des mois qui viennent.



Les différentes données publiées en amont de la statistique ont confirmé la faible dynamique actuellement à l'oeuvre sur le marché du travail américain, à l'exception peut-être du secteur de la santé.



Entre un taux d'embauche à son plus bas niveau depuis 15 ans et des licenciements qui restent très faible, le marché reste en équilibre précaire, une situation qui devrait transparaître dans le tableau que livrera le Département du Travail en début d'après-midi.



Le consensus table en moyenne sur 60 000 créations d'emploi non-agricoles en décembre, c'est-à-dire à peu près autant qu'en novembre (64 000), avec un taux de chômage qui devrait se tasser à 4,5% après sa remontée à 4,6% du mois précédent.



"Ce que le marché veut savoir, c'est si l'emploi se refroidit suffisamment pour que la Fed puisse se montrer plus accommodante ou s'il demeure encore trop solide pour qu'elle puisse lâcher la bride sur ses taux", explique Linh Tran, analyste marchés chez XS.com.



"Si l'emploi reste trop fort, surtout du côté des salaires, les choses vont se compliquer car l'inflation des services reste très dépendante de la rémunération, donc des chiffres trop solides pousseront la Fed à se montrer plus prudente, et plus longtemps que ce que le marché envisage aujourd'hui", ajoute la professionnelle.



"Au vu des niveaux de valorisation déjà bien tendus du moment, le moindre ajustement sur les anticipations de taux peut faire bouger fort les actions", conclut-elle, rappelant la forte corrélation existant entre l'évolution des marchés boursiers et les chiffres de l'emploi américain.



Le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis va en tout cas s'avérer déterminant à l'heure d'établir la performance hebdomadaire du CAC 40. A ce stade de la semaine, l'indice parisien affiche un gain de l'ordre de 0,6%.



Depuis le 1er janvier, sa progression atteint quasiment 1,2%, tendant ainsi à confirmer l'adage boursier selon lequel les premiers séances de l'année sont traditionnellement positives pour les marchés d'actions.



Les investisseurs étudieront aussi les chiffres des ventes de détail en zone euro en fin de matinée, puis l'indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan aux Etats-Unis cet après-midi, à l'affût d'indices sur le risque d'un accès de faiblesse de la consommation.



La décision de la Cour suprême américaine sur la légalité des droits de douane dits "réciproques" de Donald ?Trump, attendue dans l'après-midi, pourrait par ailleurs faire réagir les marchés.



"Si la justice statue contre Trump, nous nous attendons à ce que l'administration Trump reconstruise rapidement son mur tarifaire, mais cette fois sur la base d'autres éléments juridiques", soulignent ce matin les équipes de Danske Bank, qui précisent que la probabilité d'une validation des droits de douane par la cour apparaît pour l'instant limitée autour de 30%.