La publication de Delta Air Lines déçoit, le titre recule en préouverture

Avec un bénéfice net ajusté de 3,8 milliards de dollars en 2025, la compagnie américaine subit une pression baissière depuis sa publication. Les marchés semblent notamment s'inquiéter de la fragilité du segment "Main Cabin" (classe économique). Le titre recule de 5,5% en préouverture à New York.

Delta Air Lines a enregistré un bénéfice net ajusté de 3,8 milliards de dollars au titre de l'exercice 2025 (un consensus regroupant sept analystes tablait sur 4,76 MdsUSD), un chiffre en repli de 5% sur un an, soit un BPA ajusté de 5,82 USD, contre 6,16 USD un an plus tôt.



En données publiées, le résultat net ressort à 5 MdsUSD, soit une progression de 45% par rapport à l'année précédente, avec un BPA de 7,66 USD vs 5,33 USD un an plus tôt.



La compagnie rapporte que la croissance du chiffre d'affaires du dernier trimestre a notamment été amputée d'environ 2 points en raison du shutdown du gouvernement américain, principalement sur le réseau domestique.



Le revenu opérationnel annuel a atteint un niveau record de 63,36 MdsUSD (légèrement au dessus du consensus de 63,14 MdsUSD), en hausse de 3%. Sur une base ajustée, excluant les ventes de la raffinerie à des tiers, les revenus s'élèvent à 58 287 MUSD, en croissance de 2,3%.



L'EBITDAR annuel de la compagnie s'élève à 9226 MUSD, contre 9503 MUSD en 2024. Le ratio d'endettement (dette ajustée sur EBITDAR) s'est amélioré pour s'établir à 2,4x. Par ailleurs, Delta Air Lines a généré un flux de trésorerie disponible (Free Cash Flow) record de 4643 MUSD pour l'ensemble de l'année.



"L'équipe Delta a conclu en beauté notre année du centenaire, démontrant la différenciation et la durabilité que nous avons bâties", a déclaré Ed Bastian, CEO de la compagnie. "Nous avons généré 5 milliards de dollars de bénéfice avant impôts avec une marge opérationnelle à deux chiffres et un flux de trésorerie disponible record de 4,6 milliards de dollars, tout en évoluant dans un environnement difficile."



Pour le premier trimestre 2026, la direction anticipe une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 5% et 7% par rapport à l'année précédente. Concernant l'exercice 2026 complet, la guidance est confirmée avec une prévision de croissance du bénéfice par action de 20% en glissement annuel, pour atteindre une fourchette comprise entre 6,50 USD et 7,50 USD.



Le groupe prévoit également de générer un Free Cash Flow compris entre 3 MdUSD et 4 MdUSD sur l'année à venir.



La compagnie a par ailleurs annoncé avoir conclu un accord avec Boeing pour l'achat de trente gros-porteurs 787-10, assorti d'options pour trente appareils supplémentaires. Les livraisons devraient débuter en 2031.



Malgré ces indicateurs positifs, le titre subit une pression baissière depuis la publication. Le marché semble réagir à un chiffre d'affaires trimestriel ajusté (14 606 MUSD) légèrement inférieur aux prévisions, ainsi qu'à une certaine fragilité du segment "Main Cabin" (classe économique), avec un CA en repli de 7% au 4e trimestre et de 5% sur l'ensemble de l'année.