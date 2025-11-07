La publication trimestrielle d'IAG laisse les investisseurs sur leur faim

IAG a fait état vendredi de résultats légèrement inférieurs aux attentes au titre du 3ème trimestre, une annonce qui était lourdement sanctionnée en Bourse, d'autant que le transporteur aérien a renvoyé la présentation de nouvelles mesures de distributions à ses actionnaires à la publication de ses résultats annuels 2025, prévue en février prochain.



Le bénéfice d'exploitation de la holding regroupant British Airways, Iberia, Aer Lingus et Vueling a augmenté de 2% à 2,053 milliard d'euros sur le trimestre, sur la base d'un chiffre d'affaires en hausse de 4,9% à 25,2 milliards.



En dépit de ces performances un peu moins bonnes que prévu, le groupe a confirmé ses perspectives pour 2025, déclarant s'attende à une amélioration de son chiffre d'affaires, de ses marges bénéficiaires et de ses résultats par rapport à 2024.



Dans son communiqué, IAG met par ailleurs en évidence la vigueur de la demande ainsi qu'un solide niveau de réservations pour le 4ème trimestre.



Dans l'attente de la finalisation de son actuel programme de rachats d'actions d'un montant d'un milliard d'euros, le transporteur a cependant renvoyé à la publication de ses résultats annuels la mise en place de nouvelles initiatives visant à rémunérer ses actionnaires.



Cette décision entraînait une déception visible au niveau de son cours de Bourse, puisque le titre IAG essuyait, avec des pertes de 7,7%, la deuxième plus forte baisse de l'indice STOXX Europe 600 vendredi matin.