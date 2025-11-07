IAG a fait état vendredi de résultats légèrement inférieurs aux attentes au titre du 3ème trimestre, une annonce qui était lourdement sanctionnée en Bourse, d'autant que le transporteur aérien a renvoyé la présentation de nouvelles mesures de distributions à ses actionnaires à la publication de ses résultats annuels 2025, prévue en février prochain.
Le bénéfice d'exploitation de la holding regroupant British Airways, Iberia, Aer Lingus et Vueling a augmenté de 2% à 2,053 milliard d'euros sur le trimestre, sur la base d'un chiffre d'affaires en hausse de 4,9% à 25,2 milliards.
En dépit de ces performances un peu moins bonnes que prévu, le groupe a confirmé ses perspectives pour 2025, déclarant s'attende à une amélioration de son chiffre d'affaires, de ses marges bénéficiaires et de ses résultats par rapport à 2024.
Dans son communiqué, IAG met par ailleurs en évidence la vigueur de la demande ainsi qu'un solide niveau de réservations pour le 4ème trimestre.
Dans l'attente de la finalisation de son actuel programme de rachats d'actions d'un montant d'un milliard d'euros, le transporteur a cependant renvoyé à la publication de ses résultats annuels la mise en place de nouvelles initiatives visant à rémunérer ses actionnaires.
Cette décision entraînait une déception visible au niveau de son cours de Bourse, puisque le titre IAG essuyait, avec des pertes de 7,7%, la deuxième plus forte baisse de l'indice STOXX Europe 600 vendredi matin.
International Consolidated Airlines Group, S.A. figure parmi les principales compagnies aériennes européennes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de passagers (88,1%) : 122 millions de personnes transportées en 2024 ;
- transport de fret (3,9%) ;
- autres (8%) : prestations de maintenance et de manutention, distribution de systèmes de réservation informatique, etc.
A fin 2024, le groupe exploite une flotte de 601 avions.
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (17,3%), Royaume Uni (35,2%), Etats-Unis (16,9%) et autres (30,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.