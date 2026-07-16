Longtemps considéré comme l'un des grands perdants de la révolution de l'intelligence artificielle, Intel a signé un spectaculaire retour en Bourse. En l'espace d'un an, le fabricant historique de semi-conducteurs a vu son action s'envoler de plus de 400%, portée par un environnement plus favorable, le soutien des investisseurs et une série d'annonces stratégiques. Reste désormais à savoir si cette revalorisation est pleinement justifiée par les fondamentaux.

Il y a près d'un an, en août 2025, l'administration Trump avait surpris les marchés en injectant 8,9 milliards de dollars dans Intel en échange de 10% du capital du groupe. Cette intervention, alors perçue comme un pari sur le redressement du champion américain des semi-conducteurs, a marqué un tournant. Depuis, l'action Intel a gagné plus de 400%, profitant d'un changement de perception des investisseurs.

Dans notre précédent article, intitulé "Intel, du neuf avec du chip", nous dressions un état des lieux des nombreux défis auxquels faisait face l'entreprise. Un an plus tard, plusieurs interrogations ont trouvé des éléments de réponse, même si certaines zones d'ombre subsistent.

L'essor de l'IA agentique redistribue les cartes

La principale évolution de ces derniers mois est sans doute l'émergence de l'intelligence artificielle agentique. Le développement rapide des agents d'IA a fait naître une nouvelle demande pour des processeurs capables de gérer des tâches plus complexes et plus autonomes, offrant ainsi un second souffle au marché des CPU.

Cette nouvelle dynamique bénéficie directement à Intel, qui retrouve progressivement une place plus visible dans un segment qu'il semblait avoir perdu au profit de ses concurrents.

La concurrence reste toutefois particulièrement intense. AMD conserve une position dominante sur le marché des processeurs hautes performances, tandis que Nvidia prépare l'arrivée de ses premiers CPU dédiés à l'IA agentique au cours du second semestre. De son côté, Arm a récemment présenté son premier processeur propriétaire, l'Arm AGI CPU, dont la commercialisation est attendue l'année prochaine.

En parallèle, Intel bénéficie également de la montée en puissance de son activité Foundry. La demande croissante en technologies de packaging avancé soutient l'adoption de sa technologie EMIB-T, tandis que les progrès réalisés sur le procédé de gravure 18A continuent de rassurer les investisseurs.

Le développement du procédé 14A suit lui aussi la feuille de route du groupe et devrait aboutir à une production courant 2028. Intel a par ailleurs étendu sa planification industrielle avec les futurs procédés 10A et 7A, témoignant d'une volonté de renouer durablement avec le leadership technologique.

Des partenariats stratégiques, mais encore peu nombreux

Le redressement d'Intel s'est également accompagné du soutien de plusieurs investisseurs de premier plan.

Quelques jours avant l'entrée de l'Etat américain à son capital, SoftBank avait investi 2 milliards de dollars dans le groupe. Nvidia avait ensuite acquis près de 4% d'Intel à travers un investissement de 5 milliards de dollars, tout en annonçant un partenariat portant sur le développement conjoint de puces destinées aux ordinateurs personnels et aux centres de données.

Sur le plan commercial, les annonces restent en revanche relativement limitées.

Le contrat le plus structurant concerne le projet Terafab. Intel aurait été retenu par Tesla et SpaceX pour fabriquer les processeurs destinés aux applications robotiques et aux centres de données de cette future méga-usine de semi-conducteurs. Si ce projet venait à se concrétiser, Tesla deviendrait le premier client majeur de la technologie de gravure 14A d'Intel.

Le second dossier majeur concerne Apple. Après près d'un an de discussions, Intel aurait conclu un accord préliminaire pour devenir l'un des fournisseurs du groupe de Cupertino. Si cet accord devait être confirmé, il offrirait à Intel une source de revenus récurrents ainsi qu'une visibilité accrue sur ses capacités de production.

A ce stade, toutefois, plusieurs éléments restent inconnus. Ni Apple ni Intel n'ont confirmé officiellement les informations avancées par Donald Trump et relayées par le Wall Street Journal, ce qui invite à la prudence.

Une valorisation qui intègre déjà beaucoup d'espoirs

Intel évolue aujourd'hui dans un environnement nettement plus favorable qu'il y a un an. L'arrivée de Lip-Bu Tan à la tête du groupe semble avoir restauré la confiance des investisseurs et redonné une direction stratégique claire à l'entreprise.

Pour autant, la progression du titre interroge. Un quadruplement de la capitalisation boursière en douze mois apparaît ambitieux au regard du nombre encore limité de contrats majeurs effectivement signés. Les avancées technologiques sont réelles, les perspectives se sont améliorées et plusieurs partenariats potentiels pourraient transformer durablement le profil du groupe. Mais une partie importante de ces attentes semble déjà intégrée dans le cours de Bourse.

Après avoir retrouvé sa crédibilité auprès des marchés, Intel doit désormais convaincre ses futurs clients. Les prochaines années seront déterminantes pour transformer cette nouvelle dynamique en croissance durable et démontrer que ce spectaculaire retour en grâce repose sur des fondamentaux aussi solides que les espoirs qu'il suscite.