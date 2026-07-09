Depuis 2020, l'intelligence artificielle a déclenché une véritable course mondiale dans les semi-conducteurs. Les investisseurs ont d'abord découvert les GPU de Nvidia, avant de s'intéresser aux CPU, puis aux technologies de connectivité comme la photonique ou encore à la mémoire HBM. À chaque étape, une nouvelle partie de la chaîne de valeur s'est retrouvée sous les projecteurs. Mais une question commence désormais à émerger : quelle pourrait être la prochaine grande thématique de l'IA ?

Pour y répondre, il faut revenir à un problème très concret. Les puces utilisées pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle deviennent de plus en plus imposantes. Elles sont désormais si grandes qu'il devient extrêmement difficile de les fabriquer sous la forme d'une seule puce.

Pourquoi l'assemblage des puces devient indispensable

L'industrie a donc trouvé une autre solution. Plutôt que de produire une puce gigantesque, les fabricants conçoivent plusieurs puces distinctes qui doivent fonctionner ensemble. C'est notamment le cas du GPU Rubin Ultra de Nvidia, qui repose sur quatre puces interconnectées.

Ces différentes puces sont ensuite assemblées dans un même boîtier afin de se comporter comme si elles n'en formaient qu'une seule. Cette technologie est connue sous le nom d'"advanced packaging", ou encapsulation avancée.

On peut l'imaginer comme un puzzle. Chaque pièce représente une puce spécialisée, qu'il s'agisse du calcul, de la mémoire ou de la connectivité. L'objectif consiste à assembler l'ensemble avec une précision extrême afin que les différentes puces communiquent presque instantanément. Le moindre défaut peut réduire les performances, accroître la consommation d'énergie ou provoquer des erreurs.

Le packaging n'est donc plus un simple emballage. Il est devenu une véritable technologie de pointe. Et à mesure que la loi de Moore ralentit, il s'impose comme l'un des principaux leviers permettant de continuer à améliorer les performances des semi-conducteurs.

Les tests deviennent eux aussi un enjeu stratégique

Assembler plusieurs puces ne constitue toutefois qu'une partie du défi. Encore faut-il vérifier que l'ensemble fonctionne parfaitement.

C'est précisément le rôle des tests. Autrefois, il suffisait essentiellement de contrôler une puce individuelle. Désormais, les ingénieurs doivent également vérifier les connexions entre les différentes puces, leur fonctionnement à très haute vitesse, leur consommation électrique ainsi que leur résistance à la chaleur.

Ces opérations deviennent nettement plus complexes. Elles nécessitent des capacités industrielles toujours plus importantes afin d'intervenir à chaque étape de l'assemblage et de garantir la fiabilité des composants.

Les grands industriels accélèrent leurs investissements

Les principaux acteurs du secteur ont rapidement compris l'importance de cette évolution.

En juin dernier, TSMC et Amkor ont signé un partenariat de dix ans afin de développer ensemble des capacités avancées de packaging et de test dans leurs nouvelles usines situées en Arizona, aux Etats-Unis.

Quelques jours plus tard, Intel a également réorganisé son activité de fonderie en nommant un dirigeant entièrement dédié au packaging avancé.

Le message est clair : les plus grands fabricants considèrent désormais cette étape comme un élément essentiel de la prochaine génération de semi-conducteurs.

Une nouvelle opportunité pour les investisseurs ?

Pour les marchés, cette thématique mérite donc d'être suivie de près. Car lorsque la demande explose pour les GPU, les mémoires ou les processeurs, c'est toute la chaîne industrielle qui doit monter en puissance.

Dans ce contexte, certains spécialistes du packaging avancé et des tests pourraient devenir les prochains bénéficiaires de cette nouvelle vague d'investissements portée par l'intelligence artificielle.

L'advanced packaging ne remplacera évidemment ni les GPU ni la mémoire. En revanche, il pourrait bien devenir la prochaine pièce indispensable de la révolution actuellement portée par l'intelligence artificielle.