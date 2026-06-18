Longtemps dominée par la course à la puissance des GPU, l'intelligence artificielle connaît un basculement discret mais décisif. L'essor des IA dites "agentiques", conçues pour exécuter des tâches ciblées en continu, transforme en profondeur les besoins techniques des entreprises et rebat les cartes dans l'industrie des semi-conducteurs.

Pendant des mois, le débat autour de l’intelligence artificielle s’est cristallisé autour d’un mot : GPU. Ces processeurs graphiques, capables d’encaisser des charges de calcul massives, se sont imposés comme le cœur des modèles généralistes. Mais ce prisme est en train d’évoluer, porté par une nouvelle génération d’usages : l’IA agentique.

Une IA spécialisée au service de la productivité

Contrairement aux modèles généralistes comme ChatGPT, conçus pour répondre à une grande diversité de requêtes, les IA agentiques reposent sur une logique radicalement différente. Elles sont spécialisées, dédiées à une tâche précise qu’elles exécutent en boucle, sans intervention humaine.

Gestion d’agendas, rédaction de comptes rendus après réunion, automatisation de processus internes : ces systèmes ne cherchent pas à tout faire, mais à faire fonctionner efficacement des briques opérationnelles. Ce positionnement séduit particulièrement les entreprises, qui y voient un levier direct de productivité.

Résultat, la demande pour ces solutions a fortement progressé. L’enjeu n’est plus seulement technologique ou expérimental, il devient économique. L’IA ne se limite plus à démontrer ses capacités, elle doit désormais produire.

Un basculement technique en faveur des CPU

Ce changement d’usage a des conséquences directes sur l’infrastructure matérielle. Là où les modèles généralistes nécessitent une puissance de calcul concentrée et massive, les IA agentiques reposent sur une succession de petites opérations.

Dans ce contexte, les GPU ne sont plus systématiquement la solution la plus pertinente. Moins coûteux, plus flexibles et mieux adaptés à des flux continus de tâches simples, les CPU reviennent sur le devant de la scène.

Concrètement, l’architecture évolue : les clusters de GPU ultra-puissants laissent progressivement place à des racks de CPU capables de gérer efficacement des charges distribuées et répétitives.

Une nouvelle donne pour les industriels

Ce basculement redistribue les cartes entre les acteurs du secteur. AMD en tire déjà profit, comme le démontre le récent contrat significatif signé avec Meta. Intel, de son côté, pourrait également bénéficier de cette tendance, de part sa place historique dans la conception de CPU, mais aussi en s’appuyant sur ses avancées industrielles, dont un procédé de gravure annoncé à 1,4 nanomètre.

Ces changements obligent aussi certaines entreprises à revoir leur business, même quand celui-ci est historique. Arm, connu pour vendre des licences de ses conceptions, a récemment vu son action progresser de plus de 16% après l’annonce de sa première puce maison qui sera dédiée à l’IA, le Arm AGI CPU.

Face à cette recomposition, Nvidia n’entend pas rester en retrait. Le groupe prépare une riposte avec une nouvelle génération de GPU, mais aussi avec un CPU maison, baptisé Vera, qui pourrait être directement intégré dans des racks complets.

De la puissance brute à l’efficacité opérationnelle

Au-delà des considérations techniques, cette évolution traduit un changement plus profond dans la manière d’envisager l’intelligence artificielle. L’objectif n’est plus uniquement de concevoir des modèles toujours plus puissants, mais de les rendre utiles, efficaces et intégrés aux processus d’entreprises.

Dans ce nouveau paradigme, la valeur ne réside plus seulement dans la performance brute, mais dans la capacité à faire travailler l’IA au quotidien. Et dans cette transition, les gagnants d’hier ne seront pas nécessairement ceux de demain.