La purge des semi-conducteurs reste technique, selon Invesco

Alors que le Philadelphia Semiconductor Index a désormais perdu près de 30% depuis son sommet de juin, Invesco refuse pour l'instant d'y voir la fin du cycle haussier de l'intelligence artificielle et considère que le mouvement reflète surtout un débouclement des positions les plus consensuelles ainsi qu'une normalisation d'attentes devenues particulièrement élevées.

La correction traduit néanmoins un changement important dans la façon dont le marché valorise le secteur, puisque de simples résultats solides ne suffisent désormais plus à soutenir les cours après une longue période durant laquelle les bénéfices dépassaient régulièrement les prévisions. Invesco souligne notamment que la pression sur les semi-conducteurs et les mémoires est intervenue sans détérioration comparable des résultats, tandis que la hausse du marché américain s'est parallèlement élargie au-delà des grandes valeurs technologiques.



La distinction entre simple purge de valorisation et véritable changement de régime dépendrait donc surtout de l'évolution des attentes bénéficiaires. Tant que les estimations résistent et que les dépenses consacrées aux infrastructures d'intelligence artificielle restent robustes, Invesco considère le repli comme une correction au sein d'un cycle toujours porteur. Une révision généralisée des perspectives de croissance constituerait en revanche un signal beaucoup plus préoccupant pour le secteur.