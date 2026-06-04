Il y a des moments où le marché cesse de payer la perfection et recommence à compter. Des entreprises solides, longtemps valorisées au prix fort, se retrouvent alors sanctionnées pour un ralentissement temporaire, une déception trimestrielle ou une simple normalisation de leurs multiples. Toutes ne méritent pas d'être rachetées les yeux fermés, mais certaines conservent ce qui fait la différence sur longue période : un modèle robuste, des avantages concurrentiels, une forte génération de cash-flow et une allocation du capital disciplinée.

Cet article est le premier d'une série qui sera disponible sur Zonebourse, nommée "La qualité au bon prix", qui s'intéressera à dix sociétés de grande qualité dont la valorisation est redevenue plus raisonnable. L'objectif n’est pas de traquer les titres les moins chers, mais les entreprises de qualité dont la faiblesse du cours de bourse offre un fenêtre d'entrée pour un investisseur de long terme. Première étape : Badger Meter, un industriel discret de la gestion de l’eau que la Bourse regarde désormais avec moins d’indulgence.

Badger Meter vend de la mesure, de la fiabilité et du contrôle dans un monde où l’eau devient une ressource trop chère pour être mal comptée. C’est moins spectaculaire qu’un logiciel d’intelligence artificielle, moins clinquant qu’un fabricant de semi-conducteurs, mais beaucoup plus indispensable qu’il n’y paraît. Une municipalité peut reporter certaines dépenses. Elle ne peut pas durablement ignorer ses fuites, ses pertes de facturation, ses réseaux vieillissants ou ses obligations de conformité.

C’est précisément là que Badger Meter s’est construit une place à part. Longtemps perçue comme un fabricant de compteurs, l’entreprise s’est progressivement déplacée vers un territoire plus ambitieux : celui de la donnée appliquée à la gestion de l’eau. Compteurs intelligents, AMI cellulaire, logiciels SaaS, capteurs de pression, surveillance de la qualité de l’eau, détection des fuites, monitoring des réseaux d’assainissement : la vieille maison industrielle du Wisconsin a pris des airs de plateforme technologique sans renier son ADN.

La Bourse, elle, a brutalement changé de lunettes. Après des années à payer cher cette régularité, le marché a sanctionné le trou d’air du premier trimestre 2026. Le chiffre d’affaires a reculé, les attentes n’ont pas été tenues, et le titre a décroché. Pourtant, derrière la déception immédiate, l’équation n’a pas forcément basculé. Badger Meter reste une entreprise de grande qualité, positionnée sur un marché défensif, engagée dans une transition logicielle encore jeune, et désormais valorisée sur des multiples nettement moins extravagants que ceux des dernières années.

Fondée en 1905 et basée dans le Wisconsin, Badger Meter conçoit et commercialise des produits de mesure et de contrôle des flux destinés aux services des eaux, aux municipalités, ainsi qu’à des clients commerciaux et industriels. Son métier historique consiste à fournir des compteurs capables de mesurer avec précision la consommation d’eau et d’autres fluides. Mais son périmètre s’est élargi : l’entreprise propose désormais des solutions de communication, des logiciels d’analyse, des capteurs de qualité de l’eau, des équipements de détection des fuites et des outils de surveillance des réseaux.





Source : Badger Meter

Cette évolution est regroupée sous la bannière BlueEdge, une suite qui associe matériel, connectivité, logiciels et services d’accompagnement. L’idée est simple : aider les clients à mieux gérer l’ensemble du cycle de l’eau, depuis la mesure de la consommation jusqu’à la surveillance des réseaux, en passant par la qualité, la pression et les pertes. Badger Meter ne se contente plus de vendre un compteur. Elle cherche à devenir le partenaire technologique des utilities dans leur modernisation.

Le modèle économique repose d’abord sur une base très défensive. Les services publics doivent mesurer l’eau pour facturer les usagers, limiter les pertes et piloter leurs infrastructures. Le compteur est donc à la fois un instrument technique et une caisse enregistreuse. Une mesure inexacte signifie potentiellement moins de revenus, plus de pertes et une gestion moins efficace du réseau. Cette dimension explique la fidélité des clients, souvent prudents, lents à changer de fournisseur et sensibles à la fiabilité des équipements installés pour de longues durées.

Le véritable changement vient toutefois de la montée en puissance du logiciel. Badger Meter met en avant son leadership dans les solutions AMI cellulaires, qui permettent de collecter les données à distance sans déployer une infrastructure réseau fixe lourde. Pour les clients, l’intérêt est opérationnel : moins de complexité, davantage de données et une meilleure visibilité. Pour Badger Meter, l’intérêt est économique : chaque compteur connecté peut alimenter une relation logicielle durable, notamment via BEACON, sa plateforme SaaS associée aux solutions AMI.

La société indique que ses solutions Cellular AMI affichent un taux d’attachement de 100% à BEACON. C’est un élément décisif. Chaque déploiement ne correspond plus seulement à une vente d’équipement, mais à l’ajout d’un revenu logiciel récurrent. Sur la période 2019-2024, les revenus SaaS ont progressé de 28% par an. L’entreprise vise désormais environ 150 millions USD de revenus SaaS à l’horizon 2030, contre environ 75 millions USD aujourd’hui. Cette trajectoire peut améliorer la qualité du chiffre d’affaires et soutenir la profitabilité.





Source : Badger Meter

L'entreprise possède des avantages compétitifs durables :

Coût de changement : Base de clientèle peu encline au risque, privilégiant les fournisseurs historiques, avec des changements de plateforme peu fréquents en l’absence de fortes préférences, de performances éprouvées et de relations clients de longue date.

Actifs intangibles : Technologies propriétaires offrant des avantages en matière de qualité, de fiabilité et de résilience

Effet réseau et données : La valeur des données et de l'analytique continue d’augmenter avec le nombre de connexions déployées sur le terrain

Economie d'échelle : Avantage d’acteur historique partagé par des pairs établis de longue date dans un marché rationnel.

Badger Meter présente déjà des caractéristiques financières élevées. En 2025, la société a dépassé pour la première fois 900 millions USD de chiffre d’affaires, avec une croissance annuelle composée de 17% sur cinq ans. Elle affiche une marge d’EBITDA de 24%, une conversion du résultat net en free cash-flow de 120% et un ROIC moyen sur trois ans de 33%. Ce profil traduit une entreprise capable de croître tout en conservant une génération de trésorerie robuste. La direction revendique aussi une allocation du capital disciplinée : investissement interne, retour aux actionnaires et acquisitions ciblées.

Les acquisitions récentes prolongent cette stratégie. Badger Meter ne veut plus dépendre uniquement du comptage intelligent. Avec SmartCover, UDlive et d'autres actifs intégrés à BlueEdge, l'entreprise avance sur le terrain du Beyond The Meter : surveillance des réseaux d’assainissement, qualité de l’eau, pression, détection des fuites et analyse des données. L’acquisition d'UDlive, annoncée pour 100 millions USD, renforce en particulier l’offre de surveillance des réseaux d’égouts au Royaume-Uni. L’objectif est d’élargir le marché adressable, estimé par l’entreprise à 15 milliards USD contre 5 milliards USD auparavant sur le périmètre plus étroit de la consommation d’eau.





Source : Zonebourse.com

Cette promesse de long terme n’efface pas la faiblesse récente. Au premier trimestre 2026, Badger Meter a publié un chiffre d’affaires de 202,3 millions USD, contre 222,2 millions USD un an plus tôt. Le bénéfice dilué par action est ressorti à 0,93 USD, contre 1,30 USD l’année précédente. Les attentes étaient plus élevées, avec un consensus à 229,6 millions USD de revenus et 1,22 USD de bénéfice par action. Le titre a chuté de plus de 23% dans la séance qui a suivi. Le marché a sanctionné non seulement la déception trimestrielle, mais aussi l'incertitude sur le calendrier des grands projets AMI.

La valorisation, elle, a changé de visage. Badger Meter n’est pas devenue une valeur bradée, mais elle n’est plus traitée comme une perfection industrielle. Sur les estimations 2026, le titre se paie environ 27,1 fois les bénéfices, contre des niveaux proches de 48 à 51 fois entre 2021 et 2024. Les données LTM donnent un PER voisin de 28,9 fois, encore élevé en absolu, mais très inférieur aux standards récents du dossier. Le ratio valeur d’entreprise / EBITDA est tombé autour de 16 à 17 fois, contre environ 27 à 31 fois sur la période 2021-2024. Le ratio valeur d’entreprise / chiffre d’affaires ressort autour de 3,7 à 3,9 fois, contre des niveaux plutôt compris entre 5,4 et 7,2 fois ces dernières années.

Le rendement de free cash-flow raconte la même histoire. Il ressort autour de 4,3%, contre des niveaux souvent compris entre 2,2% et 2,7% entre 2021 et 2024. Autrement dit, le marché rémunère aujourd4hui davantage le cash-flow généré par l’entreprise. La prime de qualité n’a pas disparu, mais elle s’est nettement comprimée. C’est une différence importante : Badger Meter reste valorisée comme une société capable de retrouver une trajectoire de croissance solide, mais le prix d’entrée est devenu plus raisonnable.

Les risques restent sérieux. Si le ralentissement du premier trimestre n’est pas seulement un décalage de projets mais le signe d’une demande plus molle dans les utilities, la thèse s’affaiblit. L’exécution du carnet de commandes sera déterminante, notamment au second semestre 2026. Le dossier comporte aussi un bruit juridique lié à des enquêtes de cabinets d’avocats sur d’éventuelles communications relatives à la demande et à la croissance. Enfin, la valorisation suppose encore que les revenus logiciels progressent, que la profitabilité se maintienne et que les gains de parts de marché se poursuivent.

Badger Meter mérite donc l’attention non parce que le dossier serait sans aspérités, mais parce que la correction a rouvert une fenêtre sur une entreprise rare : un industriel centré sur un besoin essentiel, doté d’une base clients fidèle, d’un positionnement reconnu dans l'AMI cellulaire, d'une expansion SaaS visible et d’une discipline financière éprouvée. Tout dépend désormais de la nature du trou d’air de 2026. S’il s’agit d’un accident de calendrier, le titre offre un point d’entrée redevenu fréquentable sur une franchise de qualité. S’il révèle une rupture plus durable, même une valorisation assagie pourrait encore paraître exigeante.