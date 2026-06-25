Il y a des moments où le marché cesse de payer la perfection et recommence à compter. Des entreprises solides, longtemps valorisées au prix fort, se retrouvent alors sanctionnées pour un ralentissement temporaire, une déception trimestrielle ou une simple normalisation de leurs multiples. Toutes ne méritent pas d'être rachetées les yeux fermés, mais certaines conservent ce qui fait la différence sur longue période : un modèle robuste, des avantages concurrentiels, une forte génération de cash-flow et une allocation du capital disciplinée. Cette série d'articles nommée "La qualité au bon prix" s'intéresse à dix sociétés de grande qualité dont la valorisation est redevenue plus raisonnable. L'objectif n'est pas de traquer les titres les moins chers, mais les entreprises de qualité dont la faiblesse du cours de bourse offre un fenêtre d'entrée pour un investisseur de long terme. Après avoir analysé Badger Meter lors du premier épisode, nous allons étudier Zoetis qui affiche un rapport qualité/prix attractif en ce moment.

Les précédents articles de la série "La qualité au bon prix" :

Le leader mondial de la santé animale traverse une séquence difficile : ralentissement américain, pression sur les produits premium, concurrence plus visible dans certaines franchises et révision des objectifs annuels. Mais la sanction boursière a été brutale. Après un recul d’environ 37% depuis le début de l’année et de 50% sur douze mois, le marché ne valorise plus Zoetis comme une croissance défensive sans accroc. Il commence à la traiter comme une franchise de qualité en phase de normalisation.

Un modèle économique rare dans la santé animale

Zoetis développe, fabrique et commercialise des produits de santé animale. Son activité repose principalement sur les animaux de compagnie, qui représentent 67,8% du chiffre d’affaires, essentiellement les chiens et les chats. Les animaux de rente pèsent 31,3%, avec une exposition aux bovins, à la volaille, aux porcs, aux poissons et à d’autres espèces. Le groupe dispose aussi d’un portefeuille très large : parasiticides, vaccins, dermatologie, anti-infectieux, antidouleurs, diagnostics et additifs alimentaires médicaux. La santé animale reprend plusieurs qualités économiques de la pharmacie, tout en évitant certaines de ses contraintes. La distribution est davantage directe, les questions de remboursement sont moins centrales, les coûts de développement sont plus faibles et la durée de vie commerciale des produits peut être longue. Plusieurs franchises du portefeuille de Zoetis dominent leur segment depuis vingt à trente ans. Cette stabilité explique la rentabilité élevée du groupe, renforcée par son poids dans les animaux de compagnie, un segment à marges supérieures et à meilleur pouvoir de prix que l’élevage.

Le choc américain remet la trajectoire sous pression

Le dernier trimestre a toutefois rappelé que même les meilleures franchises peuvent buter sur la demande. Entre janvier et mars, Zoetis a publié un chiffre d’affaires de 2,26 MdsUSD, en hausse de 3% sur un an, mais inférieur au consensus de 2,30 MdsUSD. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,53 USD, contre 1,604 USD attendu. Plus préoccupant : la croissance organique opérationnelle du chiffre d’affaires a été stable, un net changement de régime pour une valeur longtemps appréciée pour sa régularité.

La faiblesse vient surtout des États-Unis, où les ventes reculent de 8%. Dans les animaux de compagnie, la baisse atteint 11%. La direction évoque une sensibilité accrue des propriétaires aux prix, une diminution des visites vétérinaires et une demande plus faible pour les produits premium innovants. La concurrence s’intensifie aussi dans la dermatologie et les antiparasitaires, tandis que les génériques pèsent sur Convenia et Cerenia. Librela, traitement contre la douleur liée à l’arthrose chez le chien, a également reculé.

Zoetis a donc abaissé ses objectifs annuels. Le groupe vise désormais 9,68 à 9,96 MdsUSD de revenus, ainsi qu’un bénéfice ajusté par action de 6,85 à 7,00 USD. La croissance n’a pas disparu, mais sa visibilité s’est dégradée.

Des relais qui empêchent de réduire Zoetis à son seul marché américain

Le ralentissement américain ne résume pas tout le dossier. À l’international, les ventes progressent de 17%. L’élevage avance de 15%, porté par les bovins, la volaille, le porc et les poissons. Cette dynamique est partiellement soutenue par des effets de calendrier liés à l’alignement fiscal, estimés à environ 100 MUSD sur le trimestre, mais elle confirme que Zoetis dispose encore de poches de croissance. La profitabilité reste également solide. En 2025, malgré une croissance limitée à 2%, le résultat net passe de 2,49 à 2,67 MdsUSD, aidé par de nouvelles hausses de prix. Les données de valorisation prolongent cette lecture : le chiffre d’affaires attendu passerait de 9,78 MdsUSD en 2026 à 10,65 MdsUSD en 2028, tandis que le résultat net progresserait de 2,69 à 3,05 MdsUSD. Ce n’est pas une trajectoire explosive, mais c’est une progression régulière pour une entreprise déjà très rentable.

Une valorisation revenue à un niveau défendable

Le principal changement se trouve dans le prix payé. Zoetis se négociait encore 38,9 fois ses bénéfices en 2023 et 29,8 fois en 2024. Le multiple est tombé à 20,9 fois en 2025, puis à 12,1 fois sur 2026 sur les prévisonnels. On est loin des 57x de P/E lors de l'euphorie 2021. La valeur d’entreprise rapportée à l'EBITDA suit la même trajectoire : 25,6 fois en 2023, 14,7 fois en 2025 et 9,21 fois en 2026. Le rendement de free cash-flow (FCF Yield) devient lui aussi plus parlant. Il passe de 1,7% en 2023 à 3,67% en 2025, puis 6,46% en 2026. Pour une entreprise dont la rentabilité des capitaux propres dépasse 50% sans recours à l’effet de levier, cette compression des multiples change la nature du dossier. Le marché ne paie plus Zoetis pour une perfection opérationnelle ; il paie une franchise dominante à un prix redevenu raisonnable.

Une allocation du capital cohérente avec la baisse du titre

La direction a profité de cette revalorisation à la baisse pour accélérer les rachats d’actions. Ceux-ci passent de 1,1 MdUSD en 2024 à 3,2 MdsUSD en 2025. Le dividende continue aussi de progresser, avec une distribution portée de 786 à 889 MUSD. Le dividende trimestriel est maintenu à 0,53 USD par action, payable le 1er septembre 2026 aux actionnaires inscrits au 20 juillet 2026. Le financement par dette convertible, avec un coupon de 0,25% et un prix de conversion de 149 USD, apparaît opportuniste. Zoetis s’est aussi ménagé des mécanismes destinés à limiter la dilution potentielle. Dans cette configuration, le rachat d’actions devient plus pertinent qu’il ne l’était lorsque le titre se payait près de quarante fois les bénéfices.

Les risques restent sérieux

La principale menace tient à la concurrence. Si les génériques et les nouveaux entrants prennent davantage de place, certaines franchises pourraient perdre leur caractère de quasi-monopole. Zoetis serait alors contrainte de défendre plus activement ses parts de marché, avec un impact possible sur les marges.

La seconde fragilité vient du consommateur américain. La baisse des visites vétérinaires et la sensibilité aux prix montrent que la santé animale reste exposée aux arbitrages des ménages. Enfin, la valorisation paraît attractive seulement si les objectifs de résultats restent crédibles. Si la croissance devait durablement se rapprocher de zéro, même un PER de 12 fois pourrait ne pas suffire à protéger l’action.

Une franchise dominante, mais plus exigeante à suivre

Le groupe reste leader d’un secteur attrayant, dispose d’un portefeuille diversifié, conserve un fort pouvoir de prix et génère une rentabilité exceptionnelle. La correction a ramené les multiples à des niveaux cohérents avec une croissance plus modérée. La thèse repose désormais sur une stabilisation du marché américain, une concurrence contenue dans les grandes franchises, la poursuite des gains de profitabilité et une allocation du capital disciplinée. Si ces conditions sont réunies, Zoetis peut redevenir une belle opportunité de long terme : non plus au prix de la perfection, mais à celui d’une franchise de grande qualité temporairement contestée.