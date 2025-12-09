La rentabilité d'AutoZone se tasse sur son premier trimestre

AutoZone publie un bénéfice net de 530,8 millions de dollars au titre de son 1er trimestre 2025-26, soit un BPA en baisse de 4,5% à 31,04 dollars, alors que les analystes en espéraient en moyenne une très légère augmentation.



Le bénéfice d'exploitation du distributeur de pièces détachées et d'accessoires automobiles a diminué de 6,8% à 784,2 MUSD, malgré des revenus en augmentation de 8,2% à 4,63 MdsUSD (dont +4,7% à magasins comparables).



Le groupe a vu sa marge brute se contracter de 2 points à 51%, et ses dépenses opérationnelles croitre de 0,7 point à 34% en pourcentage des revenus, reflétant principalement ses investissements pour soutenir ses initiatives de croissance.



"Nos activités ont bien performé tout au long du trimestre alors que nous poursuivons la mise en oeuvre de nos initiatives de croissance", commente son CEO Phil Daniele, pointant l'ouverture de 53 nouveaux magasins nets au cours du trimestre écoulé.



"Alors que nous investissons dans la croissance de notre entreprise, nous resterons engagés dans notre approche disciplinée visant à accroître les bénéfices et les flux de trésorerie afin de générer de la valeur pour les actionnaires", poursuit-il.