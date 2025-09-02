Delta Plus Group publie un résultat net en baisse de 7,8% à 11,3 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, ainsi qu'un résultat opérationnel courant de 20,1 MEUR, soit une marge opérationnelle courante de 10,7% du chiffre d'affaires contre 12,5% un an auparavant.
'La rentabilité opérationnelle courante du groupe se trouve impactée du fait de la moindre absorption des coûts de structure, mais reste soutenue par le maintien de la marge brute au niveau de 2024', explique le fournisseur d'équipements de protection individuelle.
Pour rappel, Delta Plus a déjà fait état d'un chiffre d'affaires semestriel de 187,8 MEUR, en repli de 3,2% (-1,9% à périmètre et taux de change constants) dans 'un contexte macroéconomique et géopolitique encore complexe et incertain, qui tarde à se stabiliser et repousse une reprise généralisée'.
Pour l'ensemble de 2025, il prévoit de limiter l'impact macroéconomique sur ses résultats, de maintenir son niveau de marge brute réalisé en 2024, ainsi que de 'maintenir la solidité de la structure financière du groupe pendant cette période d'incertitude'.
Delta Plus Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements et d'équipements professionnels de protection individuelle. Le CA par marché se répartit comme suit :
- protection des pieds (33%) : chaussures et bottes de sécurité et de travail ;
- protection antichute (20%) : harnais et ceintures de maintien, dispositifs d'ancrage, systèmes antichutes, absorbeurs d'énergie, filets de protection, etc. ;
- protection de la tête (17%) : casques de chantier, masques jetables, masques respiratoires, cagoules de soudage, lunettes de protection, etc. ;
- protection du corps (15%) : vêtements techniques anti-feu, anti-statiques et anti-acides, vêtements contre le froid et la pluie, vêtements de travail, de soudeurs, etc. ;
- protection des mains (12%) : gants synthétiques, en cuir, en textile et en latex ;
- autres (3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (15,7%), Benelux (6,9%), Espagne (4%), Italie (4%), Allemagne (3,7%), Pologne (3%), Europe (12,3%) et autres (50,4%).