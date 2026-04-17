La réouverture d'Ormuz catalyse la hausse des marchés américains

Les Bourses américaines poursuivent leur mouvement haussier, plus de 90 minutes après l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Ils virent au vert après la nouvelle tournure qu'a pris le conflit au Moyen-Orient. Au cessez-le-feu de dix jours entre Israël et le Liban, entré en vigueur ce matin, s'est ajoutée la réouverture complète du détroit d'Ormuz cet après-midi. Annoncée vers 15h par le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, cette décision a galvanisé Wall Street. Après 17h, le Dow Jones gagne 2,09% à 49 593,80 points et le Nasdaq progresse de 1,54% à 24 473,19 points. Le S&P 500 avance de 1,31% à plus de 7 133 points.

Abbas Araqchi a déclaré vendredi sur la plateforme X que le détroit d'Ormuz était ouvert à la circulation maritime et le resterait pendant toute la durée du cessez-le-feu conclu avec les Etats-Unis.



Le président Donald Trump confirme la réouverture du détroit d'Ormuz sur son réseau Truth social : "L'Iran vient d'annoncer que le détroit était totalement rouvert et prêt à accueillir tout type de trafic. Merci !"



Le chef d'Etat américain précise que "le détroit d'Ormuz est entièrement ouvert et prêt pour le commerce et le passage, mais le blocus naval restera pleinement en vigueur en ce qui concerne l'Iran jusqu'à ce que notre transaction avec ce pays soit finalisée à 100 %".



Chute spectaculaire des prix du pétrole



Suite à cette annonce, au 49ème jour du conflit, les cours du pétrole reculent à nouveau nettement. Les investisseurs montrent un nouvel optimiste quant à un apaisement de ce conflit. Après 17h, le prix du baril de Brent de la mer du Nord dévisse de 12% à 86,42 dollars, son équivalent américain, le WTI cède près de 13% à 81,40 USD.



Espoirs de désescalade au Moyen-Orient



Avant la réouverture du détroit d'Ormuz, Donald Trump a annoncé que le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et le président libanais Joseph Aoun s'étaient mis d'accord pour une trêve de dix jours et qu'ils se rendraient à la Maison Blanche "au cours des quatre ou cinq prochains jours". Le président américain a affirmé que le cessez-le-feu comprendrait le Hezbollah.



Cette trêve de dix jours "pourra être prolongée d'un commun accord entre le Liban et Israël si les négociations progressent et si le Liban démontre concrètement sa capacité à faire valoir sa souveraineté", a commenté le département d'État américain dans son communiqué publié hier soir. Cela vise "à créer les conditions nécessaires à des négociations menées de bonne foi en vue d'une paix et d'une sécurité durables", selon le document.



Le Hezbollah libanais a dit vouloir respecter ce cessez-le-feu sous réserve qu'Israël (allié des Etats-Unis dans ce conflit) arrête complètement les hostilités, dont les assassinats qui visent ses membres, selon un député de la formation pro-iranienne.



Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, "a salué l'annonce de ce cessez-le-feu. Il note que l'arrêt des hostilités au Liban faisait partie de cet accord de trêve entre Iraniens et Américains et les États-Unis, avec la médiation du Pakistan", a précisé l'agence officielle IRNA sur Telegram.



"Parallèlement, le Pakistan poursuit sa médiation pour orchestrer une seconde session de pourparlers de paix. Cette initiative faite suite à l'échec des discussions tenues à Islamabad le week-end dernier avec l'objectif de trouver un accord de paix et mettre fin au conflit moyen-oriental.



En outre, le locataire de la Maison Blanche a affirmé que l'Iran avait accepté de céder son uranium enrichi, l'une des exigences de Washington pour aboutir à un accord avec Téhéran. La République islamique n'a pas confirmé cette information dans l'immédiat.



Concernant le blocus des navires en provenance ou à destination des ports iraniens instauré par les Etats-Unis, Donald Trump, devant des journalistes à la Maison Blanche, a confirmé que celui-ci "a eu plus d'impact que le bombardement" en Iran.



Netflix en net repli



Au chapitre des valeurs, Netflix figure parmi les plus fortes baisses du S&P 500, chutant de près de 9%. Son cofondateur de Netflix, Reed Hastings, a annoncé son départ prévu en juin, marquant la fin de près de trois décennies au sein de l'entreprise, dans un contexte de transition stratégique et de consolidation de la croissance.



Sur le plan financier, l'entreprise spécialisée dans l'industrie du divertissement affiche des résultats en nette progression, avec un bénéfice par action de 1,23 dollar au premier trimestre 2026 contre 0,66 USD un an plus tôt. Sur cette période, son chiffre d'affaires est en hausse de 16% à 12,25 MdsUSD de dollars. Pour soutenir sa croissance, Netflix mise sur de nouveaux formats comme les podcasts vidéo et les événements en direct, ainsi que sur le développement de ses revenus publicitaires, attendus à 3 MdsUSD en 2026.



En outre, le producteur américain d'aluminium Alcoa se replie de près de 8% après une baisse de 7% de ses revenus au premier trimestre 2026 à à 3,2 MdsUSD par rapport au trimestre précédent. Le groupe maintient toutefois ses objectifs de production sur l'exercice 2026.



Par ailleurs, J.B. Hunt Transport Services gagne 3,54% à la faveur d'un premier trimestre 2026 supérieur aux attentes. Sur cette période, son chiffre d'affaires de 3,06 MdsUSD est en hausse de 5% sur un an. Le bénéfice net ressort à 141,6 MUSD, soit 1,49 USD par action. Le consensus visait environ 2,96 MdsUSD de revenus et 1,44 USD par action.



Prosus a accepté de céder à Uber 13 582 342 actions ordinaires de Delivery Hero, ce qui représente environ 4,5% du capital de Delivery Hero.