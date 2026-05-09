La fiscalité est un levier classique d'attraction des investissements. En Irlande, elle a contribué à transformer l'économie nationale, mais elle a aussi créé une dépendance budgétaire qui préoccupe de plus en plus les décideurs politiques.

Dès les années 1950, l’Irlande met en place une exemption fiscale sur les exportations et commence à ouvrir son économie. Les grands laboratoires pharmaceutiques y installent progressivement des usines, mais le véritable changement de modèle intervient au milieu des années 2010. Le pays ne cherche plus seulement à attirer des capacités de production. Il veut capter davantage de valeur ajoutée.

Grâce à des taux réduits sur les profits liés à la propriété intellectuelle et à la déduction fiscale du coût d’acquisition d’actifs immatériels, de nombreuses multinationales commencent alors à déclarer une part importante de leurs profits sur le sol irlandais.

Cette évolution devient particulièrement visible en 2015, lorsque le PIB irlandais bondit de 26% après la relocalisation par Apple de profits liés à ses actifs immatériels. L’Irlande était déjà bien placée pour attirer ces entreprises : elle dispose d’une main-d’œuvre qualifiée, notamment dans le domaine pharmaceutique, anglophone et bénéficie de son appartenance à l’Union européenne.

L’effet de cluster a également joué un rôle important dans le secteur pharmaceutique. Une fois Pfizer, Eli Lilly, MSD, Johnson & Johnson, AbbVie ou Bristol Myers Squibb installés, les fournisseurs, les sous-traitants, les talents et les compétences réglementaires ont suivi. Le secteur emploie aujourd’hui 2,7% de la main-d’œuvre nationale et croît trois fois plus vite que le reste de l’économie, avec une progression de 15% sur deux ans.

En 2024, l’industrie pharmaceutique représentait 15% du total de l’impôt sur les sociétés en Irlande, après un pic à 24% en 2022, porté notamment par les profits liés aux vaccins. Le secteur représentait aussi 6,7% des recettes fiscales totales en 2024. Plus largement, les multinationales ont généré 88% de l’impôt sur les sociétés, tandis que les trois premiers contributeurs en représentaient près de la moitié. The Irish Times aurait identifié ces trois groupes comme étant Apple, Microsoft et Eli Lilly.

Entre l’augmentation des profits des plus gros contribuables du pays et le passage de l’impôt sur les sociétés de 12,5% à 15% en 2026, ces chiffres vont sans doute être revus à la hausse. En 2025, cet impôt représente déjà près d’un tiers des recettes fiscales totales encaissées par l’Etat. Un changement de stratégie de la part d’un seul grand contributeur, ou d’un petit nombre d’entre eux, aurait donc des conséquences budgétaires majeures.

Attention à la dépendance

Cette réussite place l’Irlande dans une position à la fois enviable et fragile, dans un contexte marqué par le retour des politiques de souveraineté industrielle et des barrières commerciales.

D’autant que les Etats-Unis sont un débouché critique pour l’économie irlandaise, et le secteur pharmaceutique fait partie des priorités de Donald Trump en matière de relocalisation industrielle et de pouvoir d’achat. Sur les 73 milliards de dollars d’exportations irlandaises vers les Etats-Unis, 58 milliards proviennent des produits pharmaceutiques.

La Maison-Blanche vient d’ailleurs d'ajuster sa politique tarifaire sur les produits pharmaceutiques afin d’encourager le rapatriement des investissements. Donald Trump a conclu des accords avec 17 grands groupes, en échange notamment d’exemptions de trois ans sur les droits de douane appliqués aux médicaments importés. Ces accords varient selon les entreprises, mais ils incluent généralement des baisses de prix, une distribution via la plateforme Trumprx.gov et, surtout, d’importants investissements aux Etats-Unis.

Les laboratoires donnent ainsi à Donald Trump ce qu’il demande pour préserver un accès sans friction au marché américain, à savoir des investissements et des capacités industrielles sur son sol. Pour l’Irlande, le risque n’est pas nécessairement une fuite immédiate des activités existantes, mais un déplacement progressif de la croissance future.

L’Etat irlandais n’est toutefois pas imprudent. La dette publique représente environ 40% du PIB, et le pays épargne une partie d’une rente fiscale appelée à se normaliser avec le temps. Mais la dépendance reste forte. En excluant les recettes exceptionnelles liées aux multinationales, l’Irlande afficherait cette année un déficit budgétaire de près de 14 milliards d’euros.

Les recettes issues de l’impôt sur les sociétés représentent désormais près d’un quart des recettes fiscales, soit presque le double de la moyenne des deux dernières décennies. Dans le même temps, les dépenses publiques continuent d’augmenter et la part de cette rente mise en réserve passerait de 32% en 2025 à 15% cette année, selon l’Irish Fiscal Advisory Council.

L’Irlande dispose encore de mécanismes fiscaux pour inciter les multinationales à rester sous ce régime, ainsi que d’atouts structurels durables pour maintenir un niveau élevé d’investissements directs étrangers. Mais l’Etat fait face à des critiques croissantes sur l’exposition de son budget aux décisions de Washington et de quelques conseils d’administration de la Silicon Valley.