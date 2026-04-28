Pendant que tout le monde regarde les géants américains, une autre tech s’envole plus discrètement. Les mid-tech européennes enchaînent les performances et surprennent les marchés.

Certaines actions des entreprises technologiques européennes “intermédiaires” flambent. Nokia, STMicroelectronics, Infineon… des noms moins mythiques qu’Apple, Meta ou les grandes plateformes américaines, mais qui surperforment désormais sur leur propre terrain.

Pas de réseau social mondial, pas de moteur de recherche planétaire, pas de cloud dominant, pas d’écosystème publicitaire à plusieurs centaines de milliards de dollars. Juste des entreprises souvent moins connues du grand public, parfois absentes des grandes conversations sur “la tech”, mais présentes dans les usines, les chaînes de production, les réseaux électriques, les data centers, les satellites, les radars, les machines-outils, les capteurs et les puces.

Mais depuis le début de l’année, c’est précisément cette tech-là qui attire l’argent. Celle qui équipe, automatise, sécurise, électrifie et réarme l’économie européenne. Plusieurs facteurs convergent pour expliquer ce retour en force : une intervention plus active des pouvoirs publics, des atouts industriels spécifiques, et une dynamique financière nouvelle en Europe.

Un nouveau contexte réglementaire et stratégique

La première clef du succès se trouve dans le cadrage réglementaire européen. Depuis 2024, l’Union européenne a lancé une série de mesures pour limiter l’hégémonie des plateformes américaines. Le Digital Markets Act, le fameux DMA, en est l’un des symboles : un règlement “ex ante” qui fixe des règles strictes aux GAFA jugés trop gros, ces fameux “gatekeepers” capables de verrouiller des marchés entiers.

Déjà, en avril 2025, la Commission européenne a infligé 500 MEUR d’amende à Apple et 200 millions à Meta pour non-respect de ces règles, notamment sur le verrouillage des apps et la gestion des données. Le message de fond : toutes les entreprises qui opèrent dans l’Union européenne doivent respecter les règles et les valeurs européennes. L’objectif : briser les monopoles, rétablir une concurrence loyale, et laisser émerger de nouveaux champions locaux.

Concrètement, ces régulations obligent les plateformes à ouvrir leurs écosystèmes. Les services Apple Plans ou le système de paiements d’Apple devront à terme être accessibles à des acteurs tiers. Meta, de son côté, a déjà dû repenser son modèle de ciblage publicitaire. Ce démantèlement progressif des barrières d’entrée favorise l’essor de solutions alternatives européennes.

Les entreprises innovent donc pour capturer la place désormais disponible. Et cette évolution réglementaire ne vient pas seule. Les fonds publics s’engagent aussi dans cette voie. Outre le DMA, Bruxelles et les États membres débloquent de vastes investissements dans les secteurs stratégiques : puces, IA, cybersécurité, défense, énergies propres.

Pour soutenir cette transition, la Commission et l’Allemagne ont annoncé des plans de relance massifs : jusqu’à 800 milliards d’euros sur 4 ans dans la défense européenne, et un plan allemand de 500 milliards d’euros sur 12 ans. Ces sommes colossales sont censées moderniser les industries clés et stimuler l’innovation technologique locale.

Sur le terrain, cela se traduit par des commandes publiques et des partenariats industriels inédits. Des contrats d’équipements pour réseaux 5G et IA, qui peuvent bénéficier à Nokia ou Ericsson. Des subventions pour fabriquer des semi-conducteurs, favorisant STMicro, Soitec et d’autres acteurs. Des investissements dans l’IA “souveraine”, avec des aides à des start-ups comme Mistral AI ou Hugging Face.

Des atouts industriels spécifiques

Au-delà du politique, les avantages comparatifs de l’Europe dans certaines technologies expliquent aussi la surperformance des mid-tech. L’Europe n’est peut-être pas la Silicon Valley des applications grand public. Mais elle reste un leader mondial dans plusieurs segments stratégiques.

Dans les semi-conducteurs, par exemple, les entreprises européennes spécialisées profitent de l’explosion de la demande liée à l’IA et à l’automobile. Les fabricants de puces dites analogiques ou industrielles, exposés à l’IA, entrent dans un nouveau cycle de hausse des prix et des commandes.

Nokia a vu ses commandes progresser grâce à ses solutions de réseaux optiques et de commutation IP, essentielles pour connecter les centres de données de l’IA. Au premier trimestre 2026, le groupe finlandais a publié un bénéfice opérationnel comparable en hausse de 54%, à 281 MEUR, au-dessus des attentes des analystes. Ses ventes aux clients liés à l’IA et au cloud ont bondi de 49%, avec 1 MrdEUR de nouvelles commandes. Le groupe estime désormais que son marché adressable IA/cloud pourrait croître de 27% par an entre 2025 et 2028. C’est tout sauf anecdotique.

Infineon en profite aussi comme premier fournisseur mondial de puces auto. Le groupe a amorcé un cycle de réapprovisionnement des stocks et prévoit de fortes hausses dans ses gammes IA et puissance.

STMicroelectronics bénéficie lui aussi d’une demande industrielle soutenue et de prix en hausse sur les circuits intégrés analogiques liés à l’IA. Le groupe franco-italien a publié 3,10 MrdsUSD de revenus au premier trimestre 2026, au-dessus des attentes, et vise 3,45 MrdsUSD au deuxième trimestre, là encore nettement au-dessus du consensus.

Le fabricant néerlandais ASML, bien que déjà grande entreprise, a profité d’une envolée des commandes de machines pour puces avancées, jusqu’à relever ses prévisions 2026. Cette dynamique a dopé toute la filière en aval, notamment le français Soitec. Même des acteurs plus modestes, comme l’allemand SUSS MicroTec, spécialisé dans le matériel pour puces, et Aixtron, actif dans la diffusion pour semi-conducteurs, s’emballent.

Résultat : les actions grimpent en 2026.

+31 % pour ASML

+42 % pour Infineon

+66 % pour Nokia

+77 % pour SUSS MicroTec

+88 % pour STM

+155 % pour Aixtron

Jusqu’à +372 % pour Soitec (!)



L'envolée de la tech européenne

Zonebourse

Une combinaison qui crée le mouvement

Ce rally ne vient donc pas d’une seule cause. Il vient d’un empilement.

Des valorisations plus basses. Des attentes plus modestes. Des résultats qui surprennent positivement. Des plans publics massifs. Des budgets de défense en hausse. Des besoins énergétiques croissants. Une IA qui exige des infrastructures physiques. Des rachats d’actions plus importants. Une régulation plus dure contre les plateformes américaines. Des investisseurs internationaux sous-exposés à l’Europe.

C’est cette combinaison qui crée le mouvement. Et les entreprises européennes s’organisent pour les saisir plus vite que par le passé.

Un tournant dans l’écosystème et la confiance

Ces phénomènes nourrissent une boucle vertueuse. L’Europe affirme peu à peu son narratif technologique. On parle de moins en moins de “dépendance”. Ou plutôt, on commence à parler aussi de capacités, de spécialisation, de souveraineté, de chaînes de valeur critiques.

Les succès des plateformes françaises ou suédoises de paiement, comme Adyen ou Klarna, et des géants du streaming européen, comme Spotify ou Deezer, ont déjà montré qu’il était possible de créer des championnes globales.

Reste maintenant à savoir les retenir.

Car l’enjeu n’est pas seulement de faire émerger des entreprises innovantes. Il est aussi de leur permettre de grandir en Europe, de se financer en Europe, de rester en Europe, et de ne pas finir aspirées par les marchés, les capitaux ou les acquéreurs américains.

Défis et perspectives

Pour autant, ce renversement n’est pas assuré de durer sans failles.

Le succès dépendra d’abord de l’entretien de la confiance politique et sociale. Par exemple, la coalition allemande devra se maintenir unie sur sa politique industrielle. Tout signe de désunion pourrait freiner cet enthousiasme naissant. Il faut aussi éviter l’excès inverse.

Les mid-tech européennes ne sont pas devenues magiquement supérieures aux géants américains. Elles restent souvent plus cycliques, plus dépendantes des commandes industrielles, plus exposées aux cycles de stocks, aux marges manufacturières, aux coûts de l’énergie, aux décisions politiques et à l’exécution budgétaire.

Le plan européen de défense de 800 MrdsEUR est massif, mais il doit encore se traduire en commandes concrètes, en capacités de production et en marges.

Les besoins énergétiques liés à l’IA sont considérables, mais ils peuvent aussi créer des goulets d’étranglement. Nokia souligne d’ailleurs que l’Europe risque de prendre du retard sur les États-Unis et la Chine dans les data centers IA, notamment à cause des contraintes énergétiques, réglementaires et de connectivité.

De même, les plateformes américaines menacent parfois de limiter leur service ou de ralentir leurs investissements en Europe en riposte aux sanctions. Ce fut le cas d’Apple, qui avait menacé d’arrêter des livraisons en 2025. Les investisseurs devront donc garder un œil sur l’exécution concrète des réformes et sur l’évolution des tensions transatlantiques.