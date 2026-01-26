L'or atteint de nouveaux sommets historiques ce lundi, dépassant le cap des 5 000 dollars l'once, le regain de tensions géopolitiques observé ces dernières semaines entre les Etats-Unis et l'Europe relançant, entre autres, l'attrait pour le métal jaune après un cru 2025 qui s'était avéré exceptionnel.

L'or au comptant s'échange actuellement à 5 090,9 dollars l'once après avoir grimpé plus tôt au-delà de 5 100 dollars. Le métal précieux a déjà gagné près de 18% depuis le début de l'année.



Le contrat à terme sur l'or américain pour livraison février affiche, lui, une progression de 2,1% à 5 091,1 dollars.



Traditionnelle valeur refuge en période d'incertitude, le métal jaune - qui a vu son cours progresser de façon quasi-exponentielle depuis la fin 2022 - ne profite pas seulement des inquiétudes sur le front géopolitique, mais aussi de la faiblesse du dollar avec la perspective de nouvelles baisses de taux de la Fed et d'une demande toujours solide de la part des banques centrales, à laquelle s'ajoute désormais l'appétit aiguisé des investisseurs privés.



Le récent avis de tempête sur les relations entre Washington et les capitales européennes qui s'est déclaré sur la question du Groenland semble par ailleurs avoir renforcé son attrait de valeur sûre.



"Le franchissement des 5 000 dollars n'est pas qu'un chiffre rond", réagit Alexis Monceaux, expert chez Godot & Fils, une maison française créée en 1933 faisant office de référence dans les métaux précieux.



"C'est le symptôme d'une perte de confiance généralisée dans la stabilité du système international", estime le spécialiste.



"L'or ne monte pas seulement parce que Trump inquiète : il monte parce que les fondamentaux géopolitiques et monétaires se sont profondément dégradés. Ce nouveau record pourrait bien n'être qu'une étape", ajoute-t-il.



Face à la politique étrangère erratique de Donald Trump, Alexis Monceaux, juge que l'or ne fait que redevenir ce qu'il a toujours été en période de crise : une "assurance contre le chaos".



L'année 2025 était pourtant restée dans les mémoires, le métal jaune "spot" ayant volé de records en records pour franchir le seuil des 3 000 dollars en mars, puis celui des 4 000 dollars en octobre. Sur l'ensemble de l'année, son envolée avait atteint près de 73%.



Cette flambée a donné aux investisseurs le sentiment d'un argent "facile à gagner", surpassant toutes les autres classes d'actifs à commencer par le Bitcoin qui a perdu 8% l'an dernier après deux belles années en 2023 puis 2024.



Les optimistes comptent toujours sur la faiblesse du dollar, notamment due à la défiance croissance vis-à-vis de la dette américaine, pour alimenter cette dynamique favorable.



Dans une note publiée la semaine passée, Goldman Sachs a relevé sa prévision sur le cours de l'or pour la fin 2026 que la banque d'affaires américaine voit désormais atteindre 5 400 dollars l'once à cet horizon, et non plus 4 900 dollars comme envisagé auparavant.



La firme new-yorkaise reconnaît cependant que l'incertitude entourant l'évolution des politiques monétaires mondiales pourrait constituer un risque à la baisse au cours des mois qui viennent.



L'issue de la réunion de la Réserve fédérale américaine, attendue mercredi soir, n'en sera que suivie de plus près par les intervenants de marché.



"Des perspectives rassurantes pourraient pousser l'or encore plus haut, tandis que des commentaires plus prudents risqueraient de freiner son rallye", prévient Frank Walbaum, analyste marchés chez Naga.



L'envolée spectaculaire des cours de l'or, qui dure depuis plus de trois ans maintenant, pourrait-elle finir par toucher à sa fin ?



"Sans aucun doute, on est monté très fort dans un intervalle de temps très court, ce qui signifie qu'une période de consolidation ne ferait pas de mal", estime Michael Brown, chez Pepperstone. "Mais à mon avis, la tendance logique sur le moyen terme continue de favoriser une trajectoire à la hausse", conclut-il.