Moscou a restreint certaines fonctions d’appels sur Telegram et WhatsApp, accusant les deux plateformes de ne pas coopérer avec les autorités dans des affaires de fraude et de terrorisme. Les restrictions, effectives depuis le 11 août, perturbent sévèrement les appels vocaux, mais ne touchent pas les autres fonctionnalités.

Roskomnadzor, le régulateur russe des communications, conditionne la levée de ces mesures à l’ouverture d’une entité locale et au respect intégral de la législation nationale. Cette décision s’inscrit dans la stratégie de “souveraineté numérique” de Vladimir Poutine, qui veut promouvoir une messagerie nationale intégrée aux services publics pour réduire la dépendance aux services étrangers.

Meta, propriétaire de WhatsApp, est classée "organisation extrémiste" depuis 2022 mais reste largement utilisée en Russie. Des ONG comme Human Rights Watch dénoncent une intensification des capacités de censure et de contrôle d’Internet par l’État, avec des outils de blocage et de ralentissement ciblés contre les services jugés indésirables.