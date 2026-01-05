La scission de Versant Media finalisée par Comcast

Comcast Corporation annonce la finalisation de la séparation précédemment annoncée de Versant Media Group, en une société distincte cotée en Bourse, effective à partir de 23h59, heure de le la Côte Est, le 2 janvier 2026.

Versant commencera ce lundi une activité régulière sur le Nasdaq sous le symbole boursier "VSNT". La distribution des actions Versant a eu lieu après la clôture des cours sur le Nasdaq vendredi dernier.



Pour rappel, les actionnaires de Comcast ont reçu une action Versant de classes A ou B pour chaque 25 actions Comcast de classes A ou B détenues respectivement à la clôture des marchés du 16 décembre dernier.



Entreprise spécialisée dans les médias, Versant opère sur quatre marchés clés : actualités politiques et opinions, actualités économiques et finances personnelles, participation au golf et à l'athlétisme, ainsi que divertissement sportif et de genre.



Ces marchés sont desservis par des marques telles que CNBC, MS NOW, USA Network, Golf Channel, Oxygen, E !, SYFY, ainsi que des actifs numériques complémentaires tels que Fandango, Rotten Tomatoes, GolfNow et GolfPass.