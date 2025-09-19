Le président de la SEC, Paul Atkins, s’est dit favorable à une réflexion sur l’abandon des rapports financiers trimestriels pour les entreprises cotées. Selon lui, les investisseurs et les banques pourraient jouer un rôle central dans la définition d’un nouveau rythme de publication, en fonction des besoins des actionnaires et de la situation des sociétés. Ses propos interviennent après que Donald Trump a relancé l’idée de mettre fin à ce système en début de semaine.

Atkins a souligné que la fréquence des informations financières devrait être adaptée à l’activité de chaque entreprise. Il a ajouté que les banques auraient également leur mot à dire, notamment pour les sociétés endettées ou impliquées dans des émissions de titres. Une réforme en ce sens marquerait une transformation importante dans la gouvernance des entreprises américaines, mais aucune échéance n’a encore été fixée.

Le président de la SEC a indiqué qu’une proposition de réforme serait une première étape pertinente avant d’évaluer et d’adopter d’éventuelles mesures. Donald Trump, qui avait déjà défendu cette idée en 2018 lors de son premier mandat, a de nouveau exprimé son soutien lundi à travers un message sur sa plateforme de médias sociaux.





