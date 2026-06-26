La séquence baissière se poursuit pour Sixt, malgré l'avis d'Oddo BHF

L'action Sixt, qui n'a connu qu'une seule hausse au cours des six dernières séances de Bourse s'affiche encore en repli à Francfort (-2,85%, à 65,62 euros) ce vendredi. Pourtant, dans une note, Oddo BHF s'est montré plutôt optimiste après un contact avec la société et son Capital Markets Update (une présentation organisée par l'entreprise).

Les analystes ont fait le point sur les dernières tendances d'activité et les opportunités de croissance à court et moyen terme.



Ils ont principalement apprécié trois points. Il y a la visibilité, qui est toujours plutôt satisfaisante sur la trajectoire de croissance, soutenue par l'expansion aux Etats-Unis et la résilience des marchés européens. En outre, ils saluent la capacité de Sixt à maintenir un niveau de marge élevé grâce à son positionnement premium et le maintien d'un taux d'utilisation de la flotte élevé. Enfin, le dernier point apprécié par les analystes est la confirmation des objectifs 2026 malgré un contexte jugé compliqué.



Etats-Unis et Europe



Oddo BHF note que pour la société qui propose une gamme de services de mobilité dans les domaines de la location de voitures, de véhicules utilitaires, d'autopartage, les Etats-Unis sont le principal moteur de la croissance et représentent environ 32% du chiffre d'affaires total. Les analystes rappellent que depuis son entrée sur le marché américain en 2011, Sixt a réussi à améliorer sa part de marché (3,7%), notamment grâce à une présence renforcée dans les aéroports les plus importants.



A court et moyen terme, la société devrait capitaliser sur la densité de son réseau, le développement du segment B2B et sur le déploiement de Sixt one (le programme de fidélité).



Sur le Vieux Continent, Oddo BHF estime que le groupe devrait capitaliser "sur son fort positionnement sur ses marchés historiques", l'Allemagne et la France où il est numéro un avec des parts de marché respectives de 37,7 et 19,7%.



Objectifs confirmés



Les objectifs 2026 ont été confirmés et le groupe se base sur un chiffre d'affaires compris entre 4,45 et 4,60 milliards d'euros, soit une progression de +4 à +7%, là où le consensus table sur 4,537 milliards d'euros. En parallèle, la marge de résultat courant avant impôts (RCAI) devrait se situer autour de 10%, soit entre 445 et 460 millions d'euros.



De son côté, le broker vise des revenus en hausse de 6,5%, à 4,562 milliards d'euros, pour une marge de RCAI à 455 millions d'euros, soit 10%.

Les analystes ont confirmé leur recommandation à surperformance sur le titre Sixt, avec une cible de cours de 96 euros, soit un potentiel d'appréciation de 42%.