La seule offre de reprise pour Carmat a été validée par la justice

Le fabricant de coeurs artificiels Carmat a annoncé mardi que le tribunal des activités économiques de Versailles avait validé hier la seule offre de reprise reçue dans le cadre de l'appel d'offres, à savoir celle déposée par Pierre Bastid, le président du conseil d'administration de la société et actionnaire à hauteur d'environ 17%, laquelle prévoit le maintien de 88 postes sur 127.



Le projet de l'homme d'affaires s'appuie sur la mise en place d'une nouvelle stratégie notamment centrée sur la poursuite de l'accès au marché nord-américain, l'initiation d'un essai clinique visant à obtenir pour son système Aeson l'indication de thérapie de destination en Europe d'ici deux à trois ans, ainsi qu'un déploiement commercial davantage ciblé à un horizon de court terme.



Il doit s'accompagner d'une réduction significative de la consommation de trésorerie, tout en prévoyant un apport de financement total de 110 millions d'euros, dont 10 millions d'euros disponibles immédiatement et 20 millions dès le début de l'année 2026, deux apports assurés conjointement par Lohas, la holding de Pierre Bastid, et par Sante Holdings, autre actionnaire historique de Carmat.



La justice ayant fixé la date d'entrée en jouissance au 1er décembre 2025, les activités de l'entreprise se poursuivent et sont désormais opérées par Carmat SAS, la société par actions simplifiée créée pour les besoins de la reprise et contrôlée par Lohas.



Dans un communiqué, Carmat souligne toutefois que la poursuite de ses activités entraînera malgré tout la liquidation judiciaire de Carmat, ce qui implique que, compte tenu du niveau de passif et des termes de l'offre, il est "hautement probable" que les actionnaires subiront la perte intégrale de leur investissement, tandis qu'une grande partie de ses créanciers connaîtront une perte très significative pouvant porter sur l'intégralité de leurs créances.



Il est aussi prévu que la liquidation judiciaire entraîne la radiation de ses actions actuellement cotées à la Bourse de Paris.



En attendant, le cours de l'action reste suspendu et il est encore "hautement probable" que les cotations ne reprendront pas d'ici la radiation prochaine des actions, précise encore Carmat.